Супергерой в городе: Человек-паук бегает по крышам в Иркутске

Похоже, и в Иркутске появился свой супергерой. Судя по всему, за спокойствием горожан теперь следит Человек-паук. В группе «Инцидент Иркутск» опубликовали видео, как популярный персонаж из комиксов «Marvel» бегает по крышам иркутских зданий. На коротком ролике, снятом из окна дома напротив видно, как неизвестный в красно-синем костюме Спайдермена пробежался по крыше здания, ловко перепрыгнул на соседнее, где пробежав еще несколько метров, присел и затаился на самом краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/712461" frameborder="0"></iframe> Человек-паук бегает по крышам в Иркутске.Видео: группа "Инцидент Иркутск"

Конечно, вряд ли иркутского Питера Паркера кусал паук, что он превратился в супергероя, но самое главное: он не решил, что обладает нечеловеческими способностями, как настоящий персонаж комиксов, и не стал пробовать летать с одного дома на другой при помощи паутины, выпускаемой из рук.

Всего за час ролик с иркутским Человеком-пауком набрал более 2 тысяч просмотров. В комментариях одни пользователи соцсетей предположили, что Спайдермен просто не отошел от образа после карнавального шествия, которое прошло в Иркутске 1 июня, в День города, другие выдвинули версию, что это обычная постановка. А некоторые удивились, почему компанию Человеку-пауку не составили и другие герои комиксов: Супермен, Железный Человек, Тор и другие.