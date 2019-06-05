Кот восемь дней провел на дереве без еды и воды: на помощь бедолаге пришли пожарные

Утром 5 июня в Усолье возле дома по улице Стопани развернулась настоящая спасательная операция. Пожарные с краном приехали по вызову местного жителя, который попросил помочь… его коту. Мужчина рассказал, что еще восемь дней назад его четырехлапый рыжик, как обычно гулял на улице, но на этот раз решил взобраться высоченное дерево. Вот только спуститься вниз животное уже не смогло. Так и застрял бедолага на высоте четвертого этажа. Спасатели пожалели хвостатого пленника и подогнав пожарный кран полезли на выручку коту.

Чтобы снять бедолагу с высоты четвертого этажа, спасатели пригнали автокран.

– Достать животное получилось со второго раза, во время первой попытки рыжик испугался и со страху забрался еще выше, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Но когда за котом отправились уже во второй раз, истощенный голодом кот не стал отказываться от помощи и на руках спасателя спустился на землю, где его уже ждал хозяин. Мужчина в порыве эмоций заявил, что посадит рыжика на поводок.

Четырехлапый рыжик вернулся в руки к хозяину.

Фотографии предоставлены порталом Usolie.Info. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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