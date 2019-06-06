2019-06-06T09:14:23+03:00
Общество

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в Москве

Сергей Шеверда подозревается в превышении должностных полномочий в связи с незаконной рубкой в заказнике «Туколонь»
Андрей СИНЬКОВЛюбовь АРБАТСКАЯ
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В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской областиВ Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
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В московском аэропорту Шереметьево сотрудниками ФСБ России задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

− Министра задержали в рамках расследования уголовного дела о незаконной сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области, − поясняют в пресс-службе регионального СУ СКР. – Следователи совместно с сотрудниками прокуратуры и УФСБ России по Иркутской области собрали достаточно доказательств. В ближайшее время Сергею Шеверде предъявят обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения – чиновника могут взять под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, ранее к уголовной ответственности привлекли временно замещающего должность руководителя Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (впоследствии замещавший должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области), директора ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз», инженера-лесопатолога отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» − «Центр защиты леса Иркутской области».

− По версии следствия, они незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в природном заказнике «Туколонь» Казачинско-Ленского района, − сообщает пресс-служба регионального СУ СКР по Иркутской области. − Следователи выяснили, что в результате незаконной рубки на площади около 120 гектаров лесному фонду России, охотничьим ресурсам и среде их обитания, почвам, животному миру причинен ущерб в 748 миллионов рублей. Им предъявлено обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий», «Незаконная рубка лесных насаждений, «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов».

СПРАВКА «КП»

Сергей Шеверда.

Родился в Усть-Илимске.

В 1997 году окончил Братский индустриальный институт по специальности "инженер-технолог", в 2002 году – Красноярский Сибирский государственный университет по специальности "лесной инженер".

Начинал работать окорщиком на Усть-Илимском лесопильно-деревообрабатывающем заводе. В 1999-2005 годах трудился в Сосновском лесничестве Северного лесхоза Усть-Илимска, начав с должности мастера леса и дослужившись до главного лесничего. В 2007 стал директором Падунского лесхоза.

В 2008 году возглавлял территориальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области, затем до 2010 года являлся начальником Падунского лесничества. С 2010 по 2015 – директором ООО "Лесинформ" Иркутск. С 2015 года – директором ФБУ "Рослесозащита" – "Центр защиты леса Иркутской области".

На должность руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области Сеергей Шеверда был назначен 11 марта 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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