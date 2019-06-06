Появилось видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды
Задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды сейчас обсуждают не только в Приангарье, но и во всей стране. В сетях уже появилось видео, как высокопоставленного чиновника «повязали» в московском аэропорту Шереметьево. На коротком ролике, опубликованном УФСБ России по Иркутской области, видно, как Сергей Шеверда, спокойно идет в наручниках по зданию аэропорта в сопровождении сотрудника ФСБ, перекидываясь с ним короткими фразами.
Напомним, министра задержали по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области, Сергей Шеверда стал еще одним подозреваемым в деле о санитарной рубке леса природном заказнике "Туколонь", где срубили 120 гектаров леса, причинив ущерб в 748 миллионов рублей. По версии следствия, в природном заказнике незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку.
В ближайшее время Сергею Шеверде предъявят обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Шереметьево задержан министр лесного комплекса Иркутской области.
ИСТОЧНИК KP.RU