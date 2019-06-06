2019-06-06T12:46:56+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды

Сергей Шеверда был задержан в московском аэропорту Шереметьево [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Появилось видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Фото: УФСБ России по Иркутской области.Появилось видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Фото: УФСБ России по Иркутской области.
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Задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды сейчас обсуждают не только в Приангарье, но и во всей стране. В сетях уже появилось видео, как высокопоставленного чиновника «повязали» в московском аэропорту Шереметьево. На коротком ролике, опубликованном УФСБ России по Иркутской области, видно, как Сергей Шеверда, спокойно идет в наручниках по зданию аэропорта в сопровождении сотрудника ФСБ, перекидываясь с ним короткими фразами.

Напомним, министра задержали по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области, Сергей Шеверда стал еще одним подозреваемым в деле о санитарной рубке леса природном заказнике "Туколонь", где срубили 120 гектаров леса, причинив ущерб в 748 миллионов рублей. По версии следствия, в природном заказнике незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку.

В ближайшее время Сергею Шеверде предъявят обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Шереметьево задержан министр лесного комплекса Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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