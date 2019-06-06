Нашли кошелек и передали полиции: школьники из Ангарска помогли вернуть деньги пенсионерке

− Где же мой кошелек, куда он делся? − чуть не плакала 60-летняя ангарчанка Татьяна Митрофанова, пытаясь найти его в сумке. В портмоне лежали деньги – может, не такие уж большие, но для пенсионерки каждая банкнота на счету. Она уже отчаялась найти кошелек, как вдруг наткнулась в соцсетях на… его фотографию!

Оказалось, что кошелек во дворе 29 микрорайона нашли школьники 10 и 11 лет.

− Смотри-ка, тут есть деньги! – перешептывались ребята. Но тратить их не стали: родители научили, что чужое брать нельзя. Оглянулись, а мимо как раз идет сотрудница полиции. Вот так удача! Подбежали, вручили ей кошелек, и попросили: «Пожалуйста, верните владельцу!». Но если бы все было так просто. В кошельке − ни документов, ни банковских карт, сразу и не понять, кому он принадлежит. Но выход нашелся. Полицейские написали о находке в соцсетях и обрадованная владелица тут же откликнулась.

− Я и не думала, что в наше время есть такие ответственные ребята! – удивилась Татьяна Митрофанова, узнав, каким образом кошелек попал к полицейским. За порядочный, честный поступок школьников и их родителей торжественно наградили.

− Им вручили благодарности от имени Общественного совета и руководства УМВД России по Ангарскому городскому округу, − рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Родители очень достойно воспитали своих детей.

Ну а Татьяна Митрофанова в знак благодарности угостила ребят сладостями.

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