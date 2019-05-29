2019-05-29T08:03:59+03:00
Общество

«Комсомолка» наградила пятиклассника, который выследил вора в Иркутске

11-летний Ярослав Гарипов вычислил преступника, укравшего телефон у его друга
Любовь АРБАТСКАЯ
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Юный герой Ярослав Гарипов получил подарки от полиции и "Комсомолки", родители им гордятся.Юный герой Ярослав Гарипов получил подарки от полиции и "Комсомолки", родители им гордятся.Фото: Любовь АРБАТСКАЯ
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В иркутской школе № 49 прошла торжественная линейка, но необычная, а с торжественным награждением, пожалуй, самого смелого и решительного ученика – пятиклассника Ярослава Гарипова. Напомним, недавно школьник проявил себя, как настоящий следопыт.

− Ой, телефон украли! − кричал его друг Саша, вместе с которым они гуляли на спортивной площадке. Пока Саша с родителями писали заявление в полиции, Ярик провел собственное расследование. В соседнем дворе увидел подозрительного парня и прямо его спросил: «Брал телефон или нет?». Перепуганный воришка побежал, смелый пятиклассник − за ним. Загнал преступника в рощу, и не выпускал его из виду, пока не приехали стражи порядка. В считанные минуты преступника задержали, смартфон вернули юному владельцу, а Ярославу теперь – честь и хвала.

− Все мы любим фильмы про героев, но оказывается, такие смелые люди есть и среди нас, − поздравлял пятиклассника помощник начальника межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» Илья Юрьев. – Объявляем тебе благодарность за активную гражданскую позицию и оказание содействия полиции. Сверстникам есть, на кого равняться. И помни, что в будущем двери полиции для тебя открыты!

Ярослав - не только смельчак, но и спортсмен. Фото: из архива героя публикации.

Ярослав - не только смельчак, но и спортсмен. Фото: из архива героя публикации.

Кстати, школьник не только смельчак, но и спортсмен, поэтому полицейские вместе с благодарностью вручили ему футбольный мяч. Но и это еще не все.

«Комсомолка» тоже подарила Ярославу Гарипову подарок – настольную интеллектуальную игру «Я полицейский», кстати, первую такую в стране. Разработали ее в общественном совете при ГУ МВД России по Иркутской области, автор идеи – профессор, доктор исторических наук, директор иркутского филиала «Комсомольской правды» Станислав Гольдфарб. Суть игры в том, чтобы вместе с другими участниками отвечать на вопросы и подниматься в чине: буквально за час можно дослужиться от рядового до генерала полиции, параллельно узнавая интересные тонкости профессии. «Комсомолка» надеется, что игра понравится юному герою и поможет ему подготовиться к карьере стража порядка.

На награждении пятиклассник хоть и светился от радости, принимая презенты и поздравления, но вел себя скромно.

− В тот день я просто поступил по-мужски, − говорил Ярослав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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