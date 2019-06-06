«Бодрящая вода»: актер Максим Аверин искупался в Байкале при +5 градусах

Знаменитый актер театра и кино Максим Аверин продолжает свой большой гастрольный тур по городам Сибири. Звезда сериалов «Глухарь» и «Склифософский» уже побывал в Улан-Удэ, где представил спектакль «Там же, тогда же», в котором он играет вместе с Анной Якуниной. Ну а после Бурятии, артист с той же программой отправился в Иркутск, где у него намечено сразу два выступления подряд.

И конечно по дороге в Иркутск, Максим Аверин не мог не сделать остановку на берегу Байкала и поделиться красотами озера со своими подписчиками в соцсетях. В поселке Култук, актер записал короткий видеоролик, в котором признался, что не удержался и пару раз занырнул в ледяной Байкал. К слову, температура воды в начале июня составляет в среднем +5, +7 градусов.

maximaverin Сколько впечатлений в этом путешествии, сколько прекрасных людей, какой тёплый приём публики! Сегодня Иркутск. Любимая и уже родная сцена Драматического Театра. И не смотря на долгий путь, из Улан-Удэ, почти 500 км, мы наслаждались сегодняшним спектаклем, мы сами получили удовольствие от нашей с вами встречи! Спасибо вам! Завтра встречаемся там же, тогда же. Второй вечер на сцене прекрасного театра. Увидимся в театре! #жизнькакчудо #иркутск #байкал #театр #театрохлопкова #иркутскийдраматическийтеатр #аннаякунина #максимаверин #тамжетогдаже

- Как замечательна наша гастрольная жизнь, - говорит на видео Максим Аверин. – Мы чудесно путешествуем и любуемся красотой России. Вот, сегодня побывали на Байкале. И не только побывали, но и еще и искупались в нем. Бодрящая вода! Это огромное счастье. И теперь с таким легким, воздушным настроением мы едем в чудесный город Иркутск и даем там спектакль.

Напомним, что несколькими днями ранее, Максим Аверин зарядился энергией и в столице Бурятии. В Улан-Удэ актер побывал в Иволгинском дацане, где покрутил хурдэ (буддийский молитвенный барабан). Считается, что он приносит покой в душу и ощущение гармонии. Вполне возможно, что артист еще и загадал желание.

Справка «КП»

Максим Аверин

Родился 26 ноября 1975 года в Москве.

В кино дебютировал в 6 лет. Отец взял маленького Максима в съёмочную экспедицию в Махачкалу, где снимался фильм «Похождения графа Невзорова». Там мальчике доверили эпизодическую роль.

В 1997 году с красным дипломом окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Б. Вахтангова. 18 лет служил в театре «Сатирикон», и ушел из него в июле 2015 года. С 1 июня 2018 года — актёр Московского академического театра сатиры. Играет в антрепризах, снимается в кино и на телевидении.

Снимался в таких известных фильмах и сериалах как: «Глухарь», «Склифософский», «Доктор Живаго», «Фурцева» и др.