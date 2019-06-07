Смертельная ринопластика: в погоне за красивым носом, сибиряк лишился жизни

Трагедией закончилась погоня за идеальной внешностью для 42-летнего жителя Забайкальского края. В апреле этого года, мужчина решился на ринопластику. Сибиряк давно хотел исправить искривления перегородки носа, и наконец, обратился в «Краевую клиническую больницу» Читы, чтобы провести там платную операцию.

«Пластику» хирург назначил на 9 апреля. Перед операцией, пациенту, как и положено, ввели наркоз. Но вскоре все пошло не по плану. Не успели врачи взяться за скальпель, как у мужчины резко упало кровяное давление, а еще через некоторое время он и вовсе впал в кому. Его сразу перевели в реанимационное отделение больницы, где, врачи еще несколько дней боролись за его жизнь. Но в себя мужчина больше так и не пришел, скончавшись на больничной койке.

- Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью.

Добавим, что в больнице, где произошла трагедия, уже изъяли всю необходимую для следствия медицинскую документацию. То, проходил ли пациент необходимое обследование перед тем, как лечь на стол пластического хирурга, выясняется.

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