2019-06-11T15:20:53+03:00
Общество

Не строй из себя порноактрису, закрывай подушкой рот: в Тулуне соседи наклеили объявление на дверь молодой женщины

По их мнению, она слишком громко стонет во время любовных утех со своим любимым
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Не строй из себя порноактрису, закрывай подушкой рот: в Тулуне соседи наклеили объявление на дверь молодой женщины. Фото: группа "Инцидент Иркутск".Не строй из себя порноактрису, закрывай подушкой рот: в Тулуне соседи наклеили объявление на дверь молодой женщины. Фото: группа "Инцидент Иркутск".
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Какие объявления обычно можно увидеть в наших подъездах? Ну например: «Не закрывайте дверь, ждем врача», или «Просьба не мусорить». Но объявление, которое появилось на двери одной из квартир дома в Тулуне, по улице Жукова, вполне может попасть в хит-парад самых оригинальных. К слову, в популярном иркутском паблике в соцсетях оно уже получило популярность и множество комментариев.

- Не строй из себя порноактрису, закрывай подушкой рот!, - гласила кричащая надпись на бумаге, скотчем приклеенная к двери.

Хотя автор записки и не указал конкретного адресата, зато емко и кратко объяснил свой поступок администраторам группы, в который и скинул этот снимок. Оказалось, мужчина вот уже несколько ночей не может уснуть из-за постоянных стонов девушки. Да ладно бы своей – соседской! Та, предаваясь утехам (видимо за не очень толстой стеной) с любимым, даже не думает скрывать своих эмоций, крича так, что кажется: совокупление происходит в соседней комнате.

- Как ты меня достала, я не вижу другого выхода, - комментирует свой поступок автор послания, и даже указывает конкретный подъезд, для тех, кому вдруг захочется послушать это соитие.

Из этого можно сделать вывод. Похоже, услышав стоны тулунской дамы, даже звезда американской «клубнички» Саша Грей начнет нервно курить в сторонке. Ну или что они там в своих фильмах делают. А может сосед откровенно позавидовал мужу кричащей соседки? Этой версии, кстати, придерживаются и некоторые пользователи соцсетей в комментариях.

- «Зависть, она такая», «Минус каменных коробков, все норовят завидовать: ни вздохнуть, ни…», - пишут подписчики группы.

Но скорее всего, ближе к истине оказалась другая девушка, которая кратко описала ситуацию всего в трех словах: «Хороший муж у соседки», - написала она.

Кого теперь из себя будет строить жаркая женщина, и приняла ли она пожелание к сведению, пока неизвестно. Вполне возможно, что теперь недовольный сосед будет спать в полной тишине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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