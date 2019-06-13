2019-06-13T18:04:30+03:00
Общество

В соцсетях собирают деньги на лечение 3-летнему мальчику больному ДЦП из Шелеховского района

Ване Яковлеву из Иркутской области не хватает 73 тысячи рублей, чтобы пройти восстановление в Москве
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
В соцсетях собирают деньги на лечение 3-летнему мальчику больному ДЦП из Шелеховского района. Фото: предоставлено Русфонд.В соцсетях собирают деньги на лечение 3-летнему мальчику больному ДЦП из Шелеховского района. Фото: предоставлено Русфонд.
Изменить размер текста:

- Он не дышит, скорее в реанимацию. – услышала после долгих и тяжелых родов жительница небольшой станции Голубые Ели Александра Яковлева, едва ее новорожденный сын появился на свет.

Первые шесть дней своей жизни Ванечка дышал с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Но благодаря усилиям врачей мальчик выжил. Но последствия гипоксии, которую перенес ребенок не прошли бесследно. В листе выписки страшный диагноз, прозвучавший как приговор – «гипоксически-ишемическое поражение головного мозга, судорожный синдром».

- Нас выписали только через месяц, Ванечка отставал развитии, - вспоминает те дни Александра. – Чтобы хотя бы самостоятельно начать переворачиваться у нас ушли месяцы на сеансы массажа, лечебной физкультуры и занятий в бассейне.

Даже такие незначительные успехи помогали Александре не опускать руки, и поддерживали надежду в доме. Яковлевых. Но когда мальчику исполнился год, врачи поставили Ване диагноз детский церебральный паралич.

- Я не сдаюсь и хватаюсь за любую возможность помочь сыну, - рассказывает Александра Яковлева. – Потихоньку мы научились сидеть с опорой. А в прошлом году нам удалось попасть в московский институт медицинских технологий.

Маме, которая воспитывает мальчика одна, приходится совмещать работу и уход за ребенком не хватило бы денег, чтобы самим оплатить дальнее путешествие и дорогостоящее лечение. Но нашлись люди, которые помогли. Московским врачам удалось то, о чем так долго мечтали Яковлевы. Ваня смог не только встать на ноги и сделать первые шаги, но даже начал говорить отдельные слова.

- Ваня нуждается в восстановительном лечении, - объясняет невролог института медицинских технологий Елена Малахова. – Мы постарались развить координацию движений и чувство равновесия, стимулировать развитие мальчика.

Но продолжить повторное лечение, цена которого 200 тысяч рублей, Александре, увы, не по карману. Часть средств уже удалось собрать, но нужны еще 73635 рублей, без которых мальчику не пойти на поправку.

Если вы хотите помочь Ване и его маме, то можете перечислить деньги для семьи Яковлевых на сайте Русфонда, либо по реквизитам.

Реквизиты для помощи Ване.

Реквизиты для помощи Ване.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Более 500 рыб и раков погибли на Байкале
СК: начата проверка по факту гибели 14-летнего подростка на реке Ангаре в Иркутске
Экс-мэр Ольхонского района отправится за решетку на 3 года
Сотрудники иркутского зоосада спасли двух раненых птиц из семейства соколиных
В День России в Братске организовали выставку ретро-автомобилей
Новый светофор заработал на улице Сурнова в Иркутске
Ангарчанин подделал справку о доходах, чтобы уменьшить размер алиментов
Пьяный автомобилист без прав сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе
Губернатор Иркутской области провел прием граждан
56 лет назад состоялся полет в космос Валентины Терешковой: 18 июня ищите в "КП" репринт газеты за 1963 год
Жителя Иркутской области осудили за заказ сильнодействующих веществ из Белоруссии
Отомстил за увольнение: мужчина предстанет перед судом за убийство своего бывшего начальника
«Ростелеком» в Иркутске рассказал взрослым об услугах для безопасности детей
Карта озер и лучших мест для рыбалки в Иркутской области: ищите 26 июня в ежедневном выпуске
ДТП в Иркутске: два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на улице Чкалова
Отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска с 13 по 15 июня
Взяли ноутбук на ремонт и не вернули: иркутянка отсудила 100 тысяч рублей за украденную технику
"Мастер парковки": иркутяне возмутились тем, что водитель подложил книги под колеса автомобиля
Медведь и зимовье появились в центре сибирского города Черемхово
За задержку рейса авиакомпания выплатила семье из Ангарска 42 тысячи рублей
Два бывших работника кафе-караоке в Иркутске получили свою зарплату только через суд
Испугалась и уехала: сбившей 15-летнюю девочку в Слюдянке, оказалась автолюбительница из Тюменской области
"Главный приз - бензопила!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
Четыре школьника из Иркутской области сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов
Узнай город лучше: в Иркутске проходят бесплатные экскурсии