В соцсетях собирают деньги на лечение 3-летнему мальчику больному ДЦП из Шелеховского района

- Он не дышит, скорее в реанимацию. – услышала после долгих и тяжелых родов жительница небольшой станции Голубые Ели Александра Яковлева, едва ее новорожденный сын появился на свет.

Первые шесть дней своей жизни Ванечка дышал с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Но благодаря усилиям врачей мальчик выжил. Но последствия гипоксии, которую перенес ребенок не прошли бесследно. В листе выписки страшный диагноз, прозвучавший как приговор – «гипоксически-ишемическое поражение головного мозга, судорожный синдром».

- Нас выписали только через месяц, Ванечка отставал развитии, - вспоминает те дни Александра. – Чтобы хотя бы самостоятельно начать переворачиваться у нас ушли месяцы на сеансы массажа, лечебной физкультуры и занятий в бассейне.

Даже такие незначительные успехи помогали Александре не опускать руки, и поддерживали надежду в доме. Яковлевых. Но когда мальчику исполнился год, врачи поставили Ване диагноз детский церебральный паралич.

- Я не сдаюсь и хватаюсь за любую возможность помочь сыну, - рассказывает Александра Яковлева. – Потихоньку мы научились сидеть с опорой. А в прошлом году нам удалось попасть в московский институт медицинских технологий.

Маме, которая воспитывает мальчика одна, приходится совмещать работу и уход за ребенком не хватило бы денег, чтобы самим оплатить дальнее путешествие и дорогостоящее лечение. Но нашлись люди, которые помогли. Московским врачам удалось то, о чем так долго мечтали Яковлевы. Ваня смог не только встать на ноги и сделать первые шаги, но даже начал говорить отдельные слова.

- Ваня нуждается в восстановительном лечении, - объясняет невролог института медицинских технологий Елена Малахова. – Мы постарались развить координацию движений и чувство равновесия, стимулировать развитие мальчика.

Но продолжить повторное лечение, цена которого 200 тысяч рублей, Александре, увы, не по карману. Часть средств уже удалось собрать, но нужны еще 73635 рублей, без которых мальчику не пойти на поправку.

Если вы хотите помочь Ване и его маме, то можете перечислить деньги для семьи Яковлевых на сайте Русфонда, либо по реквизитам.