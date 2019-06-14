«Теперь считаем ее своей крестницей»: пенсионеры нашли и спасли 6 летнюю девочку, 17 км блуждавшую в сибирском лесу

Это лето 6-летняя сибирская девчушка с длинными светлыми волосами Маришка (имя изменено – прим. Ред.) запомнит на всю жизнь. То путешествие, которое выпало на ее хрупкие плечи, не каждый бы взрослый и здоровый человек выдержал. Еще бы, ведь девочка, заблудившись в лесу, не отчаялась и сама вышла к людям! Но обо всем по порядку.

Пикник с бабушкой и дедушкой

Несколько дней назад родители Мариши привезли дочку и ее 9-летнего братика погостить к бабушке с дедушкой в небольшой поселок в Усольском районе. Как раз на прошлой неделе во всем Приангарье установилась жаркая погода, на улице почти +30, вот пенсионеры и решили порадовать любимых внуков и вместе с ними выбраться на природу, подышать чистым воздухом, собрать жарков, устроить пикничок. Для отдыха выбрали окраину поселка и расположились там на небольшой полянке. Брат с сестрой бегали вокруг и играли, дед, тем временем, начал мастерить детишкам ходули, а бабушка - готовить бутерброды. Вокруг полянки прорастали небольшие сосенки, а прямо за ними начинался густой лес, в него то, разыгравшаяся Маришка и забежала.

- Внучка, ты где-е, беги сюда скорее, кушать будем, - позвали Маришку пенсионеры. – А в ответ… тишина. Мужчина подошел к опушке леса, покричал еще несколько раз, и услышал в ответ лишь свое эхо. Дедушка с бабушкой схватили внука за руки и в панике начали бегать по всей окраине, искать девочку. Кричали, звали ее, но Маришка не отвечала. Оказалось, забежав в чащу, она сделала по лесу круг, потеряла ориентир. Вместо того, что выйти к родным, она ушла в самую чащу и в итоге заблудилась.

«Это не ваш ребенок там ходит?»

Все это произошло примерно в обед. Несколько часов пенсионеры безуспешно бегали по лесу, по полям, и наконец, отчаявшись найти внучку, вернулись в поселок и заявили в полицию. На поиски ребенка сразу подняли весь личный состав полицейских и спасателей. Из Иркутска выехали самые опытные сотрудники уголовного розыска. Подключились к поискам волонтеры и просто неравнодушные местные жители. По тревоге подняли даже знаменитую поисковую собаку Ханну из Иркутска, которая неделю назад успешно нашла заблудившегося мужчину.

Пока в Усольском районе прочесывали леса, в соседнем Черемховском, семейная пара пенсионеров из поселка Половина Александр и Валентина Вишневские отправились накосить полыни для скота, наломать осинки.

- Уже ближе к вечеру, косим траву на полянке и тут к нам подъезжают парень с девушкой и спрашивают: «Это не ваш там ребенок ходит?». А потом сразу уехали. Мы все побросали, сели в машину и поехали смотреть. Видим около дороги в траве лежит комочек. Пригляделись, а это девочка с закрытыми глазами. Спросили, откуда она. Девчушка назвала свое имя и не очень внятно объяснила, что была с бабой и дедой, а потом потерялась в лесу. Ну тут она расплакалась, и мы с мужем вместе с ней.

«Только накормите ребенка»

Александр Адольфович и Валентина Николаевна посадили Маришку в свою машину и повезли в кафе, которое находилось на заправке в нескольких сотнях метров.

- Она была такая уставшая, пить очень хотела, - говорит Валентина Вишневская. – А я как назло кошелек дома забыла. В буфете говорю продавщице: «Мы завезем деньги позже, только накормите ребенка!». Взяли ей воды и сосиску в тесте и сразу позвонили в полицию.

Полицейский Максим Медведский (держит девочку на руках) передал ее бабушке и дедушке. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Приехавшие на место поисковики, ужаснулись. Но не от состояния девочки, а от того, какой маршрут она преодолела, перед тем как ее обнаружили. 17 километров! Именно столько ребенок в одних сандаликах прошагал и пробежал по густому лесу, по полям, проселочным тропинкам. Потерялась она в поселке в Усольском районе, а вышла в деревне уже в Черемховском.

- Я к бабе шла, а бабы там не было, - бодро вымолвила сибирская Красная Шапочка, когда полицейские передали ее родным.

- Говорит, бежала так, что сандалики слетали, - рассказывает начальник службы участковых Максим Медведский, который также принимал участие в поисках. – Без них бежать ножкам было больно, поэтому останавливалась, возвращалась, надевала их и продолжала путь. Объяснила, что плакала не всегда, хотя глаза у нее были сильно заплаканные. Мы сразу отправили ее к медикам, чтобы проверить, не подцепила ли клещей. К счастью, обошлось. У Маришки оказалось лишь небольшое обезвоживание, ну и руки немного обгорели от солнца.

Ну а Валентина и Александр Вишневские, которым уже сказали спасибо, до сих пор сами не могут отойти от шока. Говорят, приняли эту историю очень близко к сердцу.

– У нас с мужем ведь у самих такие внуки и даже правнуки есть, - вытирая слезы, говорит Валентина Николаевна. - Странно, что ее никто не заметил. Может, и видели, но не остановились. Хорошо, что мы поехали косить траву именно в тот район, хотя планировали совсем в другое место. Знаете, очень хотим увидеть Маришку вновь. Мы теперь считаем ее своей крестницей, она нам как родная. Вспоминаем ее и плачем. Ждем в гости: пусть приезжает к нам со своими бабушкой и дедушкой, с родителями.

Ну а чтобы подобные случаи не повторились с вашими детьми, полицейские просят, с наступлением летних каникул, не оставлять своих детей одних в лесах, скверах и около водоемов. А перед отправлением в поход, проведите с ними профилактические беседы.