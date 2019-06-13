Заблудившаяся 6-летняя девочка прошагала 17 километров

О пропаже 6-летней девочки из Усольского района Иркутской области, сообщил ее дедушка. Оказывается, днем, 13 июня мужчина отправился с внучкой в лес, в районе поселка Мишелевка. Во время прогулки, он отпустил руку девочки и не заметил, как та, заигравшись, убежала в другую сторону. Через несколько минут, он понял, что совсем потерял внучку из виду. Мужчина стал кричать во все горло, звать ребенка, но в ответ слышал лишь свое эхо.

Безрезультативно поискав ее самостоятельно, дед побежал в поселок, где и сообщил в полицию. На поиски сразу подняли весь личный оперативный состав. Из Иркутска выехали самые опытные сотрудники уголовного розыска. Подключились к поискам волонтеры и просто неравнодушные местные жители. По тревоге подняли и знаменитую поисковую собаку Ханну из Иркутска. Всего неделю назад она успешно нашла заблудившегося мужчину в Шелеховском районе. Фотографии пропавшей девочки облетели все популярные паблики в соцсетях.

Радостная новость пришла уже ближе к вечеру. Спустя несколько часов после исчезновения, шагающую в районе деревни Худорожкино плачущую девчушку заметила семейная пара, которая сразу позвонила в полицию.

- Оказалось, за несколько часов она умудрилась пройти 17 километров, - по горячим следам рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Таким образом, она дошла до соседнего Черемховского района.

Судя по фотографиям, девочка цела и невредима. По глазам видно, что за время своего путешествия она плакала не переставая. Ну и конечно, ребенок до сих пор сильно напуган. Вскоре ее передадут родителям. Полицейские продолжают выяснять все подробности этой истории.