2019-06-13T16:31:12+03:00
Происшествия

Заблудившаяся 6-летняя девочка прошагала 17 километров

Внучку, которую из вида потерял дедушка, полдня искали в Усольском районе
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Семейная пара, которая обнаружила девочку. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Семейная пара, которая обнаружила девочку. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

О пропаже 6-летней девочки из Усольского района Иркутской области, сообщил ее дедушка. Оказывается, днем, 13 июня мужчина отправился с внучкой в лес, в районе поселка Мишелевка. Во время прогулки, он отпустил руку девочки и не заметил, как та, заигравшись, убежала в другую сторону. Через несколько минут, он понял, что совсем потерял внучку из виду. Мужчина стал кричать во все горло, звать ребенка, но в ответ слышал лишь свое эхо.

Безрезультативно поискав ее самостоятельно, дед побежал в поселок, где и сообщил в полицию. На поиски сразу подняли весь личный оперативный состав. Из Иркутска выехали самые опытные сотрудники уголовного розыска. Подключились к поискам волонтеры и просто неравнодушные местные жители. По тревоге подняли и знаменитую поисковую собаку Ханну из Иркутска. Всего неделю назад она успешно нашла заблудившегося мужчину в Шелеховском районе. Фотографии пропавшей девочки облетели все популярные паблики в соцсетях.

Радостная новость пришла уже ближе к вечеру. Спустя несколько часов после исчезновения, шагающую в районе деревни Худорожкино плачущую девчушку заметила семейная пара, которая сразу позвонила в полицию.

- Оказалось, за несколько часов она умудрилась пройти 17 километров, - по горячим следам рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Таким образом, она дошла до соседнего Черемховского района.

Судя по фотографиям, девочка цела и невредима. По глазам видно, что за время своего путешествия она плакала не переставая. Ну и конечно, ребенок до сих пор сильно напуган. Вскоре ее передадут родителям. Полицейские продолжают выяснять все подробности этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Более 500 рыб и раков погибли на Байкале
СК: начата проверка по факту гибели 14-летнего подростка на реке Ангаре в Иркутске
Экс-мэр Ольхонского района отправится за решетку на 3 года
Сотрудники иркутского зоосада спасли двух раненых птиц из семейства соколиных
В День России в Братске организовали выставку ретро-автомобилей
Новый светофор заработал на улице Сурнова в Иркутске
Ангарчанин подделал справку о доходах, чтобы уменьшить размер алиментов
Пьяный автомобилист без прав сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе
Губернатор Иркутской области провел прием граждан
56 лет назад состоялся полет в космос Валентины Терешковой: 18 июня ищите в "КП" репринт газеты за 1963 год
Жителя Иркутской области осудили за заказ сильнодействующих веществ из Белоруссии
Отомстил за увольнение: мужчина предстанет перед судом за убийство своего бывшего начальника
«Ростелеком» в Иркутске рассказал взрослым об услугах для безопасности детей
Карта озер и лучших мест для рыбалки в Иркутской области: ищите 26 июня в ежедневном выпуске
ДТП в Иркутске: два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на улице Чкалова
Отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска с 13 по 15 июня
Взяли ноутбук на ремонт и не вернули: иркутянка отсудила 100 тысяч рублей за украденную технику
"Мастер парковки": иркутяне возмутились тем, что водитель подложил книги под колеса автомобиля
Медведь и зимовье появились в центре сибирского города Черемхово
За задержку рейса авиакомпания выплатила семье из Ангарска 42 тысячи рублей
Два бывших работника кафе-караоке в Иркутске получили свою зарплату только через суд
Испугалась и уехала: сбившей 15-летнюю девочку в Слюдянке, оказалась автолюбительница из Тюменской области
"Главный приз - бензопила!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
Четыре школьника из Иркутской области сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов
Узнай город лучше: в Иркутске проходят бесплатные экскурсии