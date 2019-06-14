Теперь иркутских футболистов мечтают заполучить более сильные клубы: руководство «Зенита» о первой в истории бронзе

Если к хоккейным наградам иркутские болельщики уже привыкли, то выигрывать медали в футболе нашим командам удается крайне редко. В далеком 2006-м Вторую лигу выигрывала «Звезда», в 2010-м серебро брал «Радиан-Байкал», а в 2015-м тот же «Байкал», сменивший название, завоевал золото. Что удивительно, оба клуба поднялись в лигу рангом выше, но спустя некоторое время, обанкротившись, канули в Лету. Вот уже 3 года на футбольной карте Иркутска новый клуб - «Зенит». Профессиональный статус эта команда обрела в 2016-м. Спустя 3 года мы наконец дождались от наших парней первых наград. Крутой победой завоеванную бронзу Второй лиги вряд ли кто-то назовет, но для молодого коллектива, составленного исключительно из иркутских воспитанников, это отличное достижение.

Главный тренер иркутян Олег Яковлев и легендарный советский футболист Никита Симонян (слева) Фото: ФК "Зенит" (Иркутск)

- Задачу мы выполнили! - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске директор «Зенита» Владимир Куруленко. – Ведь летом 2016-го, когда наш клуб получал профессиональный статус, в соглашении было прописано: за 3 года создать команду из иркутских футболистов, которые способны достойно представлять город и бороться за медали. Сейчас у нас нет ни одного приезжего игрока, и мы этим гордимся.

- Для меня это вообще первые медали в профессиональной карьере, - говорит 29-летний капитан «Зенита» - вратарь Илья Кунгуров. – С каждым годом во Второй лиге становится играть все тяжелее. Легко не обыграешь даже аутсайдера. Кстати, очень хотелось бы, чтобы на следующий сезон в нашей зоне «Восток» было больше команд, а то мы уже все друг друга изучили на сто рядов.

Опытнейший голкипер "Зенита" Илья Кунгуров: "Если в клубе будет стабильность, медали будут каждый год"Фото: Анна ПОПОВА

К слову, бронзовые награды уже прибыли в Иркутск. Медали и памятный кубок в Москве из рук легендарного советского футболиста Никиты Симоняна получил главный тренер «Зенита» Олег Яковлев. Ему уже не привыкать практически с нуля создавать боеспособный коллектив. В 2010 году именно под его руководством «Радиан-Байкал» выдал фантастический сезон, заняв 2-е место. Тогда наши лишь по сумме общих встреч пропустили на первую строчку красноярский «Металлург-Енисей».

- То серебро и нынешняя бронза сопоставимы по эмоциям, - улыбается Олег Яковлев. – В 2010-м все же было полегче - за счет того, что мы могли приглашать футболистов из других городов. Сейчас же воспитываем свою талантливую молодежь. Два года они сыгрывались и на третий дали результат. На следующий сезон уже приметили 5 - 6 пацанов из дубля, которых будем подтягивать к основе.

Один из тех футболистов, кто по-настоящему раскрылся за последние несколько лет, - 26-летний нападающий Иван Яковлев. Сын главного тренера второй год подряд стал лучшим бомбардиром команды. А ведь на заре своей карьеры Иван, как и его отец, начинал играть в позиции защитника.

- Да, здорово, что он прогрессирует, - говорит Олег Яковлев. – Форвардом Иван стал случайно. Еще в «Радиане» у нас выбыли из строя четыре нападающих, и мы с моим помощником Вячеславом Рудаковым решили попробовать его в атаке. Он вышел и сразу забил два мяча, сделал голевую передачу. Так и пошло. Но по голам он меня еще не догнал. У меня за карьеру около 40 мячей, у сына - где-то 25. Вот жду, когда обгонит. Что чувствует отец, когда в матче на его глазах сына бьют по ногам? Да мне за любого своего футболиста, которого бьют, больно. Я бы лучше свои ноги подставил.

Иван Яковлев (слева) за два года стал настоящим лидером "Зенита". Фото: Татьяна ГЛЮК.

Пример Ивана Яковлева и, например, защитника Александра Усова, который на днях сыграл на турнире для лучших молодых игроков Второй лиги, показывает, что иркутская команда для наших футболистов далеко не потолок. После отличного сезона более серьезные клубы стали брать наших парней на карандаш.

- Конечно, к нашим ребятам появился интерес, - говорит Владимир Куруленко. – Фамилии и клубы называть не буду, но скажу, что некоторых приглашают серьезные команды Футбольной национальной лиги. А что? Мы только будем рады, если игроки пойдут на повышение. Препятствовать никому не будем. Пусть парни делают свою карьеру, пробиваются наверх и получают хорошие деньги.

Сейчас зенитовцы находятся в заслуженном отпуске, который продлится до 25 июня. Перед сборами команду еще ждет торжественное вручение бронзовых медалей, но самых преданных болельщиков команды, конечно, интересует, что будет дальше, какие задачи поставят перед «Зенитом» на сезон 2019 - 2020, планируется ли усиление, не будет ли у клуба финансовых проблем и, главное, будем ли мы думать когда-нибудь о повышении в классе и переходе в ФНЛ.

Еще один старожил иркутского футбола Алексей Ющук.Фото: Анна ПОПОВА

- Конечно, и нам, и футболистам хочется выйти в ФНЛ, - говорит Владимир Куруленко. – Но условий для этого нет. Это ведь совсем другие деньги. Плюс нужен стадион с подогревом поля, козырек хотя бы над одной трибуной. Если у нас будет интерес к развитию футбола, то, возможно, в течение 5 лет можно подумать и о повышении в классе. Что касается бюджета, то он верстается на весь календарный год. Начать новый сезон денег точно хватит. Нам пообещали, что и в последующем проблем, как в прошлом году, не будет. Что касается новичков, то иногородних игроков приобретать точно не будем. Возьмем своих парней 2001-2002 года рождения.

Задача на сезон – не опустить планку, а значит, нужно вновь быть в тройке призеров. Правда, с кем будем бороться за медали, пока сказать сложно. Со структурой Второй лиги зоны «Восток» пока никакой конкретики нет. Неизвестно даже, сколько команд будет в турнирной таблице. Возможно, лига увеличится с шести клубов благодаря возвращению новосибирской «Сибири». Поговаривают, что планирует заявиться и ФК «Новокузнецк». В любом случае первые игры «Зенит» проведет в конце июля - начале августа.

- Мы готовы к новым победам, - заключает Илья Кунгуров. – Главное, чтобы в клубе была стабильность во всем. Тогда медали будут каждый год.