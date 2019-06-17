Показала стринги: фото сибирячки в провокационном наряде стало хитом соцсетей

По мнению подписчиков одной из групп Нижнеудинска самое горячее место в городе в эти дни – железнодорожный вокзал. И дело вовсе не в палящем сибирском солнце и опаздывающих на поезд пассажиров, а в фотографии, которая на днях сотрясла паблик лайками и комментариями. На снимке изображена молодая девушка, якобы разгуливающая по перрону в приспущенных и без того коротких шортиках. Сфотографирована дама само собой со спины. Иначе, как еще можно разглядеть, судя по всему, по мнению девушки, лучшую часть ее тела.

- Когда проводила парня в армию, - сразу дают название снимку одни подписчики. – Срамота – возмущаются другие и даже подрисовывают дефилирующей в фотошопе юбку.

А вот это уже реальное фото. Фото: группа "Подслушано Нижнеудинск" ВКонтакте.

Хотя если внимательнее приглядеться к снимку, становится понятно, что это и есть фотошоп. Ни по какому вокзалу дама в стрингах вовсе не ходила. Но это еще не значит, что фотографию красавицы мастера фотошопа вырезали из какого-нибудь глянцевого журнала. Самые дотошные подписчики группы не поленились и нашли оригинальный снимок девушки, а точнее ее ягодиц в соцсетях. На одном из них она в такой же стойке позирует фотографу на пустынной улице города, а на втором фото, уже в натянутых шортах стоит рядом с монументом. Скорее всего, таким образом, сибирячка устроила импровизированный флешмоб на своей личной странице. Продолжит ли его кто-нибудь, пока неизвестно.

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