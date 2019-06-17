Вырвал с корнем: сильный ветер повалил деревья в парке Победы в Саянске

На Приангарье обрушился очередной удар стихии. И вновь его принял на себя Саянск. Самый молодой город Иркутской области едва успел оправиться от воскресных ливней, которые затопили улицы и дороги, как уже на следующий день, новая напасть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/715146" frameborder="0"></iframe> Сильный ветер повалил деревья в Саянске.Видео: предоставлено.Предоставлено "КП"

Штормовой ветер налетевший из ниоткуда с корнем вырвал многометровые тополя. Огромные деревья с грохотом рухнули на землю. По предварительным данным, пострадавших нет. Ущерб от разгула стихии еще предстоит подсчитать, а пока жители Саянска обсуждают случившееся в интернете.

- Вот это ветрище, какая сила, - удивляются саянцы в соцсетях.

Впрочем синоптики дают неутешительный прогноз. Во вторник 18 июня погода в Приангарье будет ветреной и дождливой. Местами возможны грозы и град. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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