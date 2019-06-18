2019-06-18T08:14:45+03:00
Дом. Семья

Драки за самку: как знакомятся и находят свою любовь сибирские медведи

О свадебном периоде косолапых, рассказали сотрудники нацпарка «Заповедное Подлеморье» из Бурятии [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Драки за самку: как знакомятся и находят свою любовь сибирские медведи. Фото: "Заповедное Подлеморье"Драки за самку: как знакомятся и находят свою любовь сибирские медведи. Фото: "Заповедное Подлеморье"
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У сибирских медведей наступила самая романтическая пора. Еще бы, ведь июнь – это то время, когда косолапые устраивают свою личную жизнь. Во время свадебного периода самцы ищут свою любовь по следам и запаху. К слову, ради самки Топтыгин за один раз готов пройти и пробежать по тропам расстояния более 10-15 километров. Правда, сердце новой невесты мишкам легко не завоевать. Ее в прямом смысле приходиться отвоевывать, иногда даже с боем.

- Ведь за одной самкой следует несколько самцов и между ними случаются жестокие драки, - рассказал старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморья» Геннадий Янкус. – Например, на днях нам удалось только за одни сутки на одной тропе сфотографировать четырех медведей и услышать рёв дерущихся соперников.

Фото: "Заповедное Подлеморье"

Фото: "Заповедное Подлеморье"

По словам специалистов, брачный период, который у медведей называют гоном, продлится до конца июля. А теперь о том, как медведь и медведица знакомятся при первой встрече. Издали они начинают обнюхивают друг друга, потом тянутся друг к другу с вытянутыми шеями и вытянутыми словно для поцелуя губами. Чаще всего самка выбирает отцом своего потомства сильнейшего самца, который отгонит остальных претендентов на ее сердце.

Добавим что, во время гона медведи особенно злобны, раздражительны и подвержены агрессии. Они готовы атаковать любой крупный движущийся объект. Поэтому человеку в этот период с косолапыми встречаться особо опасно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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