2019-06-21T14:20:00+03:00
Происшествия

"Опозорим и тебя, и твою семью": коллектор из Иркутска выложил в интернет порно с ребенком должника

За это 38-летний выбивала ответит перед судом
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Опозорим и тебя, и твою семью": коллектор из Иркутска выложил в интернет порно с ребенком должника"Опозорим и тебя, и твою семью": коллектор из Иркутска выложил в интернет порно с ребенком должникаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Каких только способов не изобретают коллекторы, чтобы добиться своей цели. Прошлой весной житель Хабаровска взял небольшой кредит - 19 тысяч рублей - в микрофинансовой организации. Вовремя вернуть деньги, увы, не смог, и за дело взялся коллектор из Иркутска, который работает в филиале этой компании.

«Верни деньги по-хорошему, и про проценты не забудь! А то опозорим тебя и всю твою семью», - угрожал мужчина.

Но всерьез эти слова хабаровчанин не принял. Успокоил себя тем, что коллектор находится далеко - за три тысячи километров, Ну не придет же он к нему домой! А звонки и СМС-сообщения с угрозами, конечно, дело крайне неприятное, но это можно пережить. Однако выбивала надавил на самое больное.

«Смотри, это же твое дитя», - в очередной раз дозвонился иркутянин до должника и скинул ему… порнографический коллаж с фотографией его ребенка!

Более того, оказалось, негодяй анонимно выложил коллаж в интернет на всеобщее обозрение миллионов пользователей. Отец ребенка тут же обратился в полицию. Специалисты по информационной безопасности из Хабаровска и Иркутска вычислили автора публикации. Коллектора задержали и этапировали на Дальний Восток. Мужчина отпираться не стал, но придумал оправдание: сказал, что очень хотел получить премию за выбитый долг.

В пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю сообщают, что уголовное дело передано в суд. За изготовление и оборот детской порнографии 38-летний иркутянин может угодить за решетку на срок от 3 до 10 лет.

Добавим, что жители Иркутской области с каждым годом все чаще жалуются на надоедливых и жестоких коллекторов. С начала года в региональное Управление федеральной службы судебных приставов обратились 498 (!) сибиряков. За аналогичный период прошлого года таких жалоб было на 40 меньше. В микрофинансовых организациях прошли проверки. В итоге семь из них получили административные штрафы от 50 до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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