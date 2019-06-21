2019-06-21T19:18:06+03:00
Авто

Драка произошла после крупного ДТП Иркутске: в Радужном столкнулись бетономешалка и Toyota Land Cruiser 200

По предварительной информации, родственники водителя Toyota попытались разобраться с водителем бетономешалки
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Драка произошла после крупного ДТП Иркутске: в Радужном столкнулись бетономешалка и Toyota Land Cruiser 200. Фото: группа "ДТП 38RUS".Драка произошла после крупного ДТП Иркутске: в Радужном столкнулись бетономешалка и Toyota Land Cruiser 200. Фото: группа "ДТП 38RUS".
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В соцсетях иркутские автолюбители обсуждают крупную аварию, которая произошла поздним вечером, 21 июня в микрорайоне Радужный. Точных подробностей этого ДТП пока нет. Но судя по видеоролику, который снял случайный очевидец и выложил в группу "ДТП 38RUS", можно догадаться, что практически лоб в лоб там столкнулись бетономешалка и внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Удар был такой силы, что японский джип превратился в груду искореженного металла. Водитель Land Cruiser, оказался зажат в груде искореженного металла. Жив ли он, пока неизвестно.

В том, кто спровоцировал столкновение, разбираются полицейские. Но судя по крикам родственников водителя Toyota Land Cruiser 200, которые прибыли на место ДТП, водитель бетономешалки находился в состоянии алкогольного опьянения. Столкнувшись с ним лицом к лицу, они начали кричать ему: «Зачем ты садился за руль пьяным», а затем попытались устроить самосуд. Началась массовая драка. Водителя бетономешалки пытался защитить сын. К счастью, полицейским и другим очевидцам удалось быстро угасить страсти и посадить водителя грузовика в полицейскую машину.

Все точные подробности этого ДТП станут известны позже. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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