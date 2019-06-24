Кого «подсиживают» роботы? Предсказания экспертов Сколково об уходящих профессиях начинают сбываться

Пять лет назад почти в каждой семье, где есть школьники и студенты, изучали доклад Сколково о профессиях будущего и профессиях уходящих. Изучали пристрастно – в 2014 году поверить тому, что уже к 2020 году трудно будет найти работу в банковской сфере, казалось нереальным. И сами эксперты отнесли это на период «после 2020 года», а в банковские школы и на финансовые факультеты вузов продолжили поступать абитуриенты. Однако с проблемами с работой они столкнулись сразу же после окончания вуза. Роботы отобрали у них работу раньше намеченного срока.

- Банковская сфера во многом стала первооткрывателем по автоматизации процессов, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. - С одной стороны, отделения банков продолжают открываться, пусть и не в таком количестве, как несколько лет назад. А с другой – сотрудников для обслуживания банковских операций уже столько не нужно. Тут мы наглядно можем увидеть ответ на вопрос, заменят ли нас роботы? Да, во многих процессах, которые можно автоматизировать, заменят.

Вот так! Это не просто мнение. Его подтверждают цифры. В 2014 году банковские специалисты чувствовали себя комфортно и были вполне уверены в завтрашнем дне. Финансовые учреждения открывались, появлялись новые офисы и молодые, симпатичные операционистки могли рассчитывать на хорошую работу и зарплату. Вот пример. Эта сфера входила в топ-три по востребованности. Но через 5 лет ситуация кардинально изменилась. Сейчас "работа в банке" в Иркутске на 8 месте, а в Улан-Удэ на девятом по количеству вакансий. Их доля невысока – всего 7%.

И это никак не операционисты, это чистой воды продажники! Их называют скромно - менеджеры по продаже финансовых продуктов и привлечению клиентов. Ничего удивительного. Ведь продажники и продвиженцы самых разных продуктов сегодня исключительно востребованы – им предлагают более 30% вакансий. Почему? Да просто потому, что путь произведенного продукта к потребителю стал извилист и сложен из-за огромного уровня конкуренции, а люди, которые способны решить эту проблему, ценятся на вес золота. А вот в банках на местах операционистов вкалывают роботы. То есть программы. Тем более, что часть потребителей услуг ушла в онлайн-сервисы. А большая пользуется банкоматами. Уменьшились и зарплаты. Они ниже средне-рыночной. Сегодня в банковской сфере Иркутска предлагают 35 тысяч при среднем предложении – 37800.

Куда же ушли специалисты? Тут надо учитывать, что большая их часть имела финансовое образование и 30% из них смогли найти себе спокойную работу в бухгалтериях, а 13% ушли в продажи. Еще 1% пошли на производство, а 2,5% занялись логистикой.

Сегодня найти хорошо оплачиваемую работу сложно.Фото: Мария ЛЕНЦ

Вкалывают роботы, а не человек

А что с другими профессиями, будущее которых поставили под сомнение в Сколково в 2014 году?

Смотрим список. « До 2020 года -сметчик, стенографист, копирайтер, турагент, лектор, библиотекарь, документовед, испытатель, Any-key специалист».

Насколько сбылось? Смотрим по числу вакансий и уровню зарплат популярных сервисов по поиску работы. В Иркутске сейчас нужен один библиотекарь в среднюю школу с зарплатой в 18 тысяч. Но и на такую работу согласны 245 человек! Конкурс говорит о том, что библиотек реально стало меньше – это, во-первых. Во-вторых, и, безусловно, читатели ушли в интернет. Стенографисты однозначно стали экзотикой, есть возможность передавать аудиозапись и совсем необязательно что-то диктовать. В базах по поиску работы нет ни одной похожей вакансии, а в 33 резюме это умение обозначено у секретарей.

Копирайтеры, которые из чужой информации тачают свой текст, требуются только на фрилансе с разовой и очень невысокой оплатой, а на 600 желающих работать в офисе туркомпании и продавать там туры в Иркутске есть одно место. Речь не о девушках на ресепшн и не обслуживающем персонале гостиниц. А все потому, что очень многие заказывают и бронируют поездки сами, через Интернет. Что касается сисадминов средней руки ( так «переводится» Any-key специалист) , разбирающихся в том, почему завис компьютер, то ИТ-специалисты нужны, но уже высокого уровня.

Лекторы в городе не нужны, их современные интернет-технологии полностью уничтожили. И это не то же самое, что преподаватели в вузах. Профессиональные документоведы, владеющие современными технологиями, с хорошим образованием, нужны. Но это уже профессия штучная, а совсем не массовая, как раньше. Со сметчиком ничего непонятно. На 878 соискателей – 18 вакансий в распространенной базе вакансий суперджоб.

После 2020 года «Сколково» предвещало скорую кончину таких профессий: юрисконсульт, нотариус, провизор, аналитик, маклер/риэлтор, секретарь/ресепционист, муниципальный работник, логист, диспетчер, банковский операционист, журналист, диагност, бурильщик, системный администратор.

Что ж, посмотрим. А какова ситуация сейчас? На 2,5 тысячи диспетчеров и операторов call- центра в Иркутске на конец июня есть 16 (!!!) вакансий. Но они предусматривают совсем другую работу и квалификацию– в горнодобывающих компаниях, вахтой или на транспорте. Сейчас даже такси все чаще заказывают через приложения на ноутбуке или смартфоне. На 33 места для маркетологов-логистов претендуют более трех тысяч человек. Практически нет вакансий для риэлторов. И доход у них крайне невелик. Люди ищут жилье сами, благо есть сервисы в сети, это удобно. . Трудно уже несколько лет приходится юристам, если они только не идут на работу в силовые структуры. Мест фактически нет.

Мир изменился. И, похоже, что прогнозы «Сколково» сбылись раньше срока. Кстати, вот какой комментарий давали по этому поводу сами аналитики в 2014 году.

Какие вакансии постепенно исчезают с рынка труда?Фото: Алексей БУЛАТОВ

КТО ЗАБИРАЕТ ВАШУ РАБОТУ?

ЧАСТИЧНО

Робот

Роботы (а до них – механические устройства) вытеснили с производства сперва работников тяжелого физического труда, а сейчас более легкого труда. На многих современных машиностроительных заводах и заводах электроники механизируется до 90% производственных операций. Человеку достается самое сложное – сборка конечных изделий, а также надзор за машинами.

Программа

Искусственный интеллект начинает составлять серьезную конкуренцию работникам интеллектуального труда даже в довольно сложных сферах. Например, с 2013 года искусственный интеллект IBM Watson начал выполнять диагностику раковых заболеваний, причем программе удается по анализам выявить рак с 90% точностью, тогда как точность работы даже опытного врача-диагноста всего лишь 50%. Со временем искусственный интеллект сможет заменить человека во многих областях рутинного интеллектуального труда.

Гастарбайтер

Работники-мигранты, приехавшие из других стран или из бедных районов собственной страны, –явление, характерное для любых экономически развитых стран мира. Как правило, эти работники обладают низкой квалификацией, но они более неприхотливы и готовы работать за гораздо меньшую зарплату, поэтому они часто начинают выполнять существенную часть низкоквалифицированных работ (типа уборки улиц, ремонта или работ по дому).

ПОЛНОСТЬЮ

Аутсорсинг

С середины 1990-х годов развитый мир охватила «эпидемия аутсорсинга» – перенос производств товаров или части услуг в развивающиеся страны. Так, Китай стал «фабрикой мира», а в Индию была перенесена разработка программного обеспечения и call-центры. Сейчас к аутсорсингу прибегают гораздо реже, и многие страны возвращают производства на родину. Тем не менее благодаря аутсорсингу исчезли целые отрасли: так, из России производство обуви и других товаров легкой промышленности практически полностью выведено в Китай, в России их только придумывают и продают.

Бактерия

Как ни странно, бактерия со временем может стать конкурентом многим отраслям. Генномодифицированные бактерии – это химические заводы, способные производить пищу и лекарства, очищать воду и воздух, делать стройматериалы.Даже существует риск, что бактерии заменят нефтегазовую промышленность – так называемое биотопливо 4-го поколения (заводы

по его производству уже создаются в Бразилии) – это продукт биореактора, в котором специально выведенные бактерии превращают органический мусор в дизельное топливо.

3D-принтер

Печать изделий на дому по загруженным из Сети шаблонам со временем может заменить промышленное производство. Пока печать довольно дорогая и медленная, а основным материалом для печати является пластик, но производители обещают, что со временем на 3D-принтере можно будет массово печатать домашние приборы, электронику, одежду, мебель, детали для автомобилей, лекарства и даже еду. Прототипы принтеров, печатающих все эти изделия, уже существуют. Когда принтеры будут стоять у каждого из нас дома, отпадет нужда в больших фабриках и заводах множества отраслей, но произойдет это не ранее чем через 20–25 лет.