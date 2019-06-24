Единственная выпускница из сибирской глубинки отказалась отмечать праздник

- Это так неожиданно, большое всем спасибо за поддержку и теплые слова, - благодарит читателей «Комсомолки» Татьяна Апаликова.

Как уже рассказывал «КП»- Иркутск, 17-летняя Татьяна из небольшого сибирского села Ершово, оказалась единственной, для кого в этом году прозвенел последний звонок в местной школе. После чего в адрес Татьяны полетели многочисленные слова поддержки от тех, кого тронула история одинокой выпускницы.

На своем последнем звонке Татьяна была и ведущим и главным гостем. Всю подготовку к мероприятию, девушка взяла на себя. Фото: семейный архив Апаликовых.

- Конечно, я и сама упорно готовилась к ЕГЭ, но и пожелания, которые люди оставляли в комментариях или писали в соцсетях, очень сильно помогли морально, - поделилась впечатлениями Татьяна.

Девушка уже узнала результаты экзаменов по русскому и математике, и по ее словам, она ими очень довольна.

- Осталось узнать биологию, и тогда можно будет поступать, - радостно говорит Татьяна. - Но я не сомневаюсь, что они тоже будут высокими и мне хватит, чтобы поступить в ВУЗ.

В прошлую нашу беседу, выпускница побоялась сказать, куда планирует подавать документы, но теперь уже эти суеверия в прошлом.

- Решено, поеду поступать в Братск, - уже открыто сообщила девушка, - И от дома недалеко и учиться здесь можно не хуже, чем везде. Все ведь зависит от личного отношения к учебе.

Татьяна признается, что с нетерпением ждет начало учебного года, чтобы наконец-то познакомиться с одногруппниками и почувствовать себя частью студенческого братства. Ведь после того, как в 10 классе девушка осталась единственной ученицей в классе, одиночество больше всего угнетало 17-летнего подростка. Именно по этой причине Татьяна и решила отказаться от проведения выпускного, который должен был состояться после того, как станут известны результаты всех экзаменов.

- Не хочу снова чувствовать себя одиноко, конечно, родители и учителя поддерживают меня, но это немного другое, - признается Татьяна. – Да, обидно не примерить выпускное платье, как другие девчонки и не пережить те эмоции, что испытают мои сверстники, но на этом ведь жизнь не заканчивается, есть вещи и поважнее лент и причесок.

Увы, но пока десятки тысяч подростков будут получать аттестаты «зрелости» под аплодисменты одноклассников, а затем рванут дружной компанией встречать рассвет, для 17-летней выпускницы из Ершово, это будет самый обычный день.

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