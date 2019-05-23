2019-05-23T12:36:01+03:00
Общество

Без одноклассников, но не без праздника: 11-классница из сибирской глубинки в одиночку отмечает последний звонок

А чтобы сдать ЕГЭ, 17-летней Татьяне Апаликовой из села Ершово Иркутской области придется ехать в соседнее село за 40 км [фото]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Без одноклассников, но не без праздника: 11-классница из сибирской глубинки в одиночку отмечает последний звонокФото: Семейный архив Апаликовых.Без одноклассников, но не без праздника: 11-классница из сибирской глубинки в одиночку отмечает последний звонокФото: Семейный архив Апаликовых.
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Сама развешивает шары и плакаты, украшая кабинет, сама же ставит танцевальный номер, смотреть на который на последнем звонке будут только учителя и родители. Дело в том, что 17-летняя Татьяна Апаликова - единственная выпускница на всю Ершовскую среднюю школу Усть-Илимского района Иркутской области. Других 11-классников попросту нет. Как так вышло? Причины банальны. Одни переехали, другие, получив аттестат за 9-й класс, ушли в техникумы и колледжи.

- Последние полтора года я училась одна, - улыбается Татьяна Апаликова. - Сначала было непривычно. Во-первых, я осталась без подружек и друзей, во-вторых, каждый урок - словно занятие с репетитором. И невозможно спрятаться у кого-то за спиной. Домашнее задание нельзя не сделать, иначе двойка обеспечена. Хочешь не хочешь, а готовиться приходится к каждому предмету. Но это, в общем-то, и хорошо, ведь на носу ЕГЭ. Да мне завидовать должны, у меня, считайте, индивидуальные занятия!

Многочисленные грамоты и сертификаты Татьяны. Фото: Семейный архив Апаликовых.

Многочисленные грамоты и сертификаты Татьяны. Фото: Семейный архив Апаликовых.

- До нас даже грипп не доходит, - отшучивается директор Ершовской средней общеобразовательной школы Ирина Голубева. - Кругом тайга, да Усть-Илимское водохранилище. Поэтому для всех ершовцев, которых едва наберется 400 человек, наш последний звонок станет большим сельским праздником.И, к слову, не у одной Тани. В Ершовской школе всего 40 учеников. В следующем году последнего звонка вообще не будет, поскольку сегодня нет ни одного 10-классника, а 9-классников двое. Зато полный штат учителей, педагоги есть по каждой дисциплине. Само же Ершово совсем крохотное. До ближайшей деревни - 40 км, до райцентра - Усть-Илимска - добрых 134 км.

- Вместе с папой и завучем мы надули шары, нарисовали и развесили плакаты, теперь надо бежать репетировать танцевальный номер с младшими классами, - объясняет Татьяна. - Праздник 24 мая. На последний звонок пойду в традиционном платье с белым фартуком, а на выпускной наряд пока не выбрала. Некогда!

- Кроме обязательных предметов я выбрала еще биологию. Хочу стать психологом, а этот предмет профильный, - говорит о планах Татьяна. - Хочу разбираться в тонкостях человеческой души! Надеюсь, наберу хорошие баллы. Если честно, за экзамены не сильно переживаю, ведь учиться мне нравится, отметки хорошие. Я твердая ударница.Девушка даже любимые баскетбол и танцы забросила ради подготовки к ЕГЭ. Сдавать экзамены, кстати, выпускница поедет в село Эдучанка, что в 40 км от Ершово. Туда единственную выпускницу повезет школьный автобус.

А вот в какой вуз намерена подавать документы, Таня не говорит, боится сглазить. Одно точно - в Ершово она не останется. Родители из-за скорого отъезда дочери уже места себе не находят. Они, кстати, работают в школе - отец Сергей плотником, а мама Лариса поваром.

Папа Сергей и дочкой-выпускницей. Фото: семейный архив Апаликовых.

Папа Сергей и дочкой-выпускницей. Фото: семейный архив Апаликовых.

- Как будем обходиться без нее, ума не приложу, - сетует Сергей. - Она и за младшим братом присматривает, и по огороду помогает. А как вкусно печет пироги - пальчики оближешь!

После ЕГЭ Таню ждет выпускной. На вечер придут учителя, родители и бывшие одноклассницы. После чаепития в школе подружки вместе с Татьяной поедут на школьном автобусе к трассе Усть-Илимск - Братск. Там краской на асфальте напишут «Выпуск - 2019».

- У нас в Ершово такая традиция, - говорит Таня. - И я ее не нарушу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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