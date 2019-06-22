Вспомнил уроки медпомощи на боксе: сибиряк спас жизнь мужчине, которого переехал 30-тонный погрузчик

Огромный погрузчик и бегающих вокруг него испуганных людей 24-летний сотрудник нефтяной компании из Усть-Кута Денис Норенко увидел, когда проезжал по территории Осетровского речного порта. Парень торопился вернуться на работу с обеда, но все же решил остановиться и узнать, что произошло. Нажав по тормозам, Денис, выбежал из салона своего служебного «Соболя» и оказавшись в гуще событий, ужаснулся. Прямо под колесами 30-тонного погрузчика от боли кричал мужчина. Оказалось, водитель этой махины не заметил его и, намотав на свои огромные колеса, чуть не раздавил.

- Под пострадавшим уже натекла целая лужа крови, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Денис Норенко. – Врачей еще не было, поэтому я вытащил из брюк ремень и решил наложить жгут. Но приглядевшись, от этой затеи отказался, так как у мужчины была сломана ключица и порвано сухожилие на руке.

В тот же момент, Денис понял, что до приезда скорой помощи, истекавший кровью и кричащий от боли мужчина может просто не дожить. Раны огромные, да еще и на улице стоит страшная жара. Тогда нефтяник решил везти его в больницу сам. Правда, чтобы поднять и положить раненого в машину, потребовалась помощь других очевидцев.

- Люди вокруг просто впали в ступор от шока, и не понимали что происходит, - продолжает Денис. – Их конечно, можно было понять, зрелище там было не для слабонервных. Ну пришлось мне привести их в чувство. Прикрикнул, потряс за грудки пару человек и они вроде одыбали. В общем, положили мы его аккуратно в машину и повезли в больницу.

По дороге, как назло, у Дениса заглох двигатель. Спасателю-любителю пришлось останавливать проезжающий мимо автомобиль и вновь перекладывать бедолагу. Но это не помешало доставить его до больницы за 15 минут. Денис еще успел позвонить в приемное отделение и сообщить о травмах их будущего пациента. Позже врачи, принимавшие пострадавшего, прямо признались, если бы не расторопность и правильные действия Дениса, мужчина мог умереть от множественных переломов и повреждений внутренних органов.

Передав переломанного земляка медикам, Денис поехал на работу. А через несколько дней сам оказался в той самой больнице, где и встретил перемотанного бинтами спасенного им мужчину.

- Я заболел ОРВИ и зашел на обследование, - говорит Денис Норенко. – Смотрю, а в коридоре он. К сожалению, руку ему спасти не удалось, ее ампутировали. Главное, что жив. Удивительно, но он меня сразу узнал, несмотря на то, что, когда мы его везли, начинал терять сознание. Когда меня заметил, обрадовался и крикнул пришедшим навестить его родным: «Вот он, это он меня спас!». Ну тут его мама со слезами на глазах начала меня благодарить. Я за всю жизнь столько теплых слов не слышал.

За свой поступок Денис получил от начальства грамоту и денежную премию.

Денис признается, что не растерялся в тот момент не только благодаря тому, что постоянно сдает нормативы по технике безопасности на работе, но еще и потому, что в школе внимательно слушал учителя на уроках ОБЖ.

- Что-то вспомнил со школы, - говорит Денис. – А еще я в детстве три года занимался боксом в усть-кутской спортивной школе. Так вот, там тренера нас также учили приемам оказания доврачебной помощи. Я просто все вспомнил и старался действовать правильно. В общем, знания пригодились.

На днях Дениса Норенко чествовали в его компании. Начальство вручило ему почетную грамоту, денежную премию и призналось, что гордится его поступком. Ну а сам Денис теперь планирует еще раз навестить пострадавшего земляка.