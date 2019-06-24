Варикоз: симптомы, факторы риска, лечение в Иркутске

Варикозное расширение вен - опасное заболевание, с которым сталкивается большинство женщин и мужчин любого возраста, на разных этапах своей жизни. Недуг молодеет год от года, и его признаки могут появиться как после сорока, так и на пороге двадцатилетия. Начинается все вполне безобидно. На первых порах болезнь не слишком беспокоит, однако со временем она прогрессирует и доставляет все больше неудобств. О том, как распознать варикоз, его симптомы и снизить фактора риска, рассказывает заведующий хирургическим отделением МУЗ ДО «НИИ Клинической медицины» Андрей Травников.

Группы риска

1. Женский пол. Около 70% женщин подвержены данному заболеванию. Обусловлено это влиянием женских гормонов на стенку вен.

2. Наследственность. Люди, имеющие в роду (особенно по женской линии) варикоз, более склонны к заболеванию.

3. Беременные женщины. Здесь он возникает из-за того, что на вены таза давит увеличенная матка, тем самым влияя на циркуляцию крови.

4. Профессии, в которых необходимо долго находится в одном положении (стоя либо сидя), - продавцы, учителя, офисные сотрудники, медицинские работники, водители, охранники...

5. Лишний вес также способствует патологии вен в виду увеличенной нагрузки на ноги.

6. Спорт. Далеко не все виды спорта могут влиять положительно на организм, например, все виды отягощения (тяжелая атлетика), усиленные нагрузки на ноги (бег на длительные дистанции)... Очень важно соблюдать режим тренировка-отдых, правильно дозировать нагрузку, чередовать подвижные виды спорта, без перетренированности.

7. Тяжелый физический труд.

8. Вредные привычки - малая подвижность, беспорядочное питание, злоупотребление «искусственной» едой (бедной витаминами) и напитками с газом, а также курение и алкоголь в разы увеличивают шансы приобрести недуг.

9. Прием женских гормональных препаратов.

Аппарат для проведения радиочастотной облитерации венФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почему появляется варикоз?

Расширение вен происходит в силу анатомических особенностей: из-за слабости венозной стенки или недостаточности венозных клапанов.

Симптомы и виды варикозной болезни

Тяжесть, боль в ногах и набухшие вены - это все признаки варикоза. Сначала болезнь не проявляет себя в полной мере и заметна только визуально - по просвечивающим венкам, но потом все чаще появляются неприятные ощущения, тяжесть в ногах и отеки. Со временем состояние ухудшается, вены становятся все шире и уже сильно заметны, а на коже ног образуются темные пятна и трофические язвы.

Осложнения

Нарушение питания мягких тканей голени за счет нарушения оттока крови по венам приводит к потемнению кожи и формированию трофической язвы.

Также в варикозно-расширенных венах могут образовываться тромбы, которые разносятся по организму, в частности, попадают в сердце и легкие (ТЭЛА-тромбоэмболия легочной артерии), что в свою очередь может привести к мгновенной смерти!

Тромбофлебит - воспаление поверхностных вен (бассейн большой и малой подкожных вен). Проявление: болезненность и покраснение по ходу вены, в случае флотации (т.е. рыхлого, нефиксированного тромба к стенке вены) высокий риск его отрыва, что в свою очередь может привести к мгновенной смерти.

Флеботромбоз - формирование тромбов в глубоких венах. Характерен выраженный отек и болевой синдром, высокий риск ТЭЛА!

Роман Николаевич Гогуля врач, хирург-флебологФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Профилактика

Необходимо внимательно следить за любыми видимыми изменениями на нижних конечностях и при этом за своим самочувствием, чтобы не упустить время и в случае болезни сразу начать лечение.

Больше двигаться

Укрепить стенки сосудов спортивными упражнениями невозможно, но вот кровоток они точно усилят и спасут от застоя крови, а значит и от тромбов. Даже если нет возможности заниматься полноценно, всегда найдется минутка чтобы подвигать пальцами ног, приподняться на носочках пару десятков раз или сделать несколько приседаний.

Ходьба (в том числе скандинавская), велотренажер, эллипсоид, плавание и ходьба босиком по песку, йога, аэробные нагрузки и различные виды фитнеса.

Комнаты отдыха для пациентовФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правильно питаться

«Золотым стандартом» в рекомендациях по питанию при варикозе является неополитанская диета: свежие фрукты и овощи, зелень, бобовые, орехи, семена хлебных злаков грубого помола, оливковое масло, превалирование рыбы и морепродуктов над мясом и белого мяса над красным, йогурты из снятого молока и нежирные сыры. Также обязательны витамины С, Р и Е (нужны в ежедневном меню), ведь именно они защищают сосуды от ломкости.

Ношение правильной обуви

Использование ортопедических стелек и качественно подобранная колодка решат проблему излишней нагрузки на вены и суставы.

В нашей клинике используются передовые методики лечения варикоза

Радиочастотная облитерация вен, минифлебэктомия, пенная склеротерапия, ЭХО-контролируемая склеротерапия.

Остановимся подробнее на каждой из них.

Радиочастоная облитерация начинается с прокола в нижней трети бедра голени (в зависимости от области поражения - БПВ или МПВ) и введении катетера в просвет обрабатываемой вены.

Далее осуществляется тумесцентная анестезия (то есть введение специального раствора с использованием анестетиков), это необходимо для плотного облегания вены вокруг рабочей части катетера, обезболивания и защиты окружающих тканей от воздействия высоких температур.

Основной принцип работы прибора - воздействие на стенку вены радиочастотных волн (по аналогу работы СВЧ-печей). Происходит заваривание вены, впоследствии ее склероз и полное исчезновения как сосуда. Весь процесс роботизирован: то есть прибор автоматически подбирает необходимую температуру и напряжение под каждый участок вены индивидуально. Тем самым исключается ошибка врача! Снижение послеоперационного дискомфорта и частоты послеоперационных осложнений - основное отличие от эндовенозной лазерной коагуляции (ЭВЛК), так широко используемой большинством клиник в последнее время.

Доктор диализа Чупахина Н.С и медсестра Захаркова К.В.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Таким образом, учитывая мнение авторитетных зарубежных исследований, в нашей клинике успешно используется метод радиочастотной облитерации вен!

Методика пенной склеротерапии заключается в ведении с помощью деликатной иглы специально приготовленной пенной формы препарата в тончайшие внутри- и подкожные вены (телеангиоэктазии, ретикулярные вены и мелкие притоки). После чего происходит контакт пены с внутренней стенкой вены и ее последующим слипанием. В некоторых случаях данная процедура выполняется с участием УЗИ-аппарата и называется ЭХО-контролируемая склеротерапия.

Более крупные варикозные узлы удаляются с помощью минифлебэктомии - микропроколы через кожу диаметром не более 2 мм, через которые специальным инструментом удаляются измененные вены. БЕЗ РАЗРЕЗОВ И ДЛИТЕЛЬНОГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ!

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что все выше перечисленные методики не нуждаются в госпитализации, соблюдении постельного режима и не требует наркоза. А главным условием является активная ходьба пациента сразу после процедуры.

Желаю вам здоровья и взвешенных решений в выборе клиники!

Центр современной флебологии

МУЗ ДО «НИИ Клинической медицины»

Сайт: http://irmed.ru/?yclid=1702515463810742736

Иркутск: ул. Сибирская, 21а/5

Тел. 8 (3952) 28-04-44

Ангарск: 22 микрорайон, д. 23

Тел. 8 (3955) 65-03-35

Адресник Сибирская 21АФото: Юлия ПЫХАЛОВА

На правах рекламы.