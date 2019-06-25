2019-06-25T14:37:45+03:00
Общество

"Иду к своей цели": школьник из Ангарска набрал 200 баллов за ЕГЭ по русскому и математике

Михаил Коваль из школы № 10 мечтает стать программистом
Любовь АРБАТСКАЯ
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Школьник из Ангарска набрал 200 баллов за ЕГЭ по русскому и математике. Фото: архив героя публикации.Школьник из Ангарска набрал 200 баллов за ЕГЭ по русскому и математике. Фото: архив героя публикации.
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Российский рекорд по ЕГЭ - 2019 в 400 баллов принадлежит двум ребятам из Тулы и Екатеринбурга, но ведь и сибиряки не отстают. Результат выпускника ангарской школы №10 Михаила Коваля впечатляет. Он сдал и русский, и профильную математику на 100 баллов, в сумме набрав две сотни. В чем секрет успеха? Тем более, что предметы, мягко скажем, «противоположные» - гуманитарный и точная наука.

− Подготовка, подготовка и еще раз подготовка, − улыбается Михаил. – За два месяца до экзаменов начал усердно решать варианты. За экзамены по математике и информатике я не переживал – у меня технический склад ума, эти предметы даются легко. А вот перед ЕГЭ по русскому языку волновался. Даже не поверил, увидев, что набрал 100 баллов по этому предмету тоже!

И с такими результатами двери открыты в столичные вузы. Мечтает сибиряк о Московском физико-техническом институте, хочет быть программистом. Михаил уверен, что там встретит и друзей из других городов страны, с которыми год назад познакомился на всероссийской олимпиаде по математике.

− Еще в 12 лет поставил перед собой цель – отлично учиться, добиваться успехов, − рассказывает выпускник. – Но не все же зубрить! Иногда и отдохнуть полезно. С удовольствием катаюсь на велосипеде, зимой – на лыжах. Много гуляю с друзьями. Раньше ездил в математические летние лагери: совмещал любимую учебу и веселый отдых.

Кстати, Михаил Коваль признает только упорный труд, в народные приметы не верит. А вот другие стобалльники из Иркутской области перед экзаменами решили, что «на войне все средства хороши». Например, как выпускница иркутской школы № 24 Вера Панчукова, набравшая 100 баллов на ЕГЭ по литературе.

Стобалльница Вера Панчукова тщательно готовилась к ЕГЭ, но и про приметы не забывала. Фото: архив героя публикации.

Стобалльница Вера Панчукова тщательно готовилась к ЕГЭ, но и про приметы не забывала. Фото: архив героя публикации.

− Перед экзаменом я несколько дней не мыла голову, спала на тетрадке с конспектами, и, конечно же, клала в обувь пятаки, − рассказала «Комсомолке» Вера. – Мама держала за меня кулачки, бабушка молилась, а лучшая подруга в шутку ворожила. Вот так всеобщими усилиями и привлекли удачу. Теперь смело буду поступать в Санкт-Петебургский госуниверситет на журналистику.

Вот такие они, звездочки! В целом же справились сибиряки с экзаменами неплохо. В Иркутской области уже 45 (!) выпускников, набравших 100 баллов. Возможно, будет больше. Но есть и печальная статистика. Восемь человек выгнали с экзаменов за шпаргалки, использование телефонов, калькуляторов и смарт-часов. Еще трое ребят выложили свои варианты в интернет, за это их результаты тоже аннулировали. Пересдать можно будет только через год.

КОНКРЕТНО

Сколько выпускников-отличников в регионе?

Русский язык – 27 стобалльников

Математика профильная – 6 стобалльников

Литература – 4 стобалльника

Химия – 4 стобалльника

История – 3 стобалльника

Физика –1 стобалльник

ИСТОЧНИК KP.RU

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