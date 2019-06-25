Не пожалел даже свою дочь: бывший муж жестоко убил родных жены за то, что она его бросила

Эта трагедия, разыгравшаяся в апреле 2018 в небольшом поселке Усть-Ордынский Иркутской области, повергла в шок всех местных жителей. В одном из домов по улице Каландаришвили 20-летний местный житель Виктор Малков (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) и его 19-летний приятель Константин Залуцкий (имя и фамилия изменены) устроили настоящую кровавую бойню, жестоко убив двух человек и ранив еще троих.

ФОТО С НОВЫМ УХАЖЕРОМ

Как выяснилось, убивать они в ту ночь пришли бывшую жену Виктора Малкова – 16-летнюю Анастасию. За месяц до этого его бывшая супруга, несмотря на свой юный возраст уже успевшая родить от Виктора дочку, не выдержав буйный характер мужа и его постоянные избиения, сообщила ему, что возвращается жить к родителям. Да еще и заявление на него написала. Тогда кухонный боксер отделался штрафом в 5 тысяч рублей. Пара рассталась, а спустя некоторое время Виктор увидел на страничке своей любимой в соцсетях ее фото с новым ухажером.

- Здесь его и переклинило, - рассказывает «КП-Иркутск» следователь по особо важным делам СУ СК России по Иркутской области Туяна Кузьмина, которая вела это дело. – Парень, как потом он рассказывал на допросе, приревновав Настю, решил, что в этом случае, она не должна достаться никому. И задумал план ее убийства.

«А УБЕЙ МОЮ ЖЕНУ»

Правда, один пойти на преступление сибирский Отелло не решился. Помог случай. Через несколько дней он встретил своего знакомого Константина Залуцкого. Тот начал жаловаться приятелю на тяжелую жизнь и признался, что даже подумывает о самоубийстве. Тут Малков и понял, что подельник найден.

- Тебе нужно обязательно с собой кого-то захватить, - дал страшный совет другу Виктор и добавил: «А убей заодно и мою бывшую жену». Правда, сначала дальше разговоров дело не дошло. Парни разошлись по своим делам, а еще через неделю встретились вновь и решили устроить застолье. Пьянка затянулась до глубокой ночи. Изрядно охмелев и набравшись смелости, друзья вновь завели разговор об убийстве . Малков предложил собутыльнику отправиться домой к бывшей жене, чтобы, наконец, отомстить ей.

Организатор налета на дом бывшей жены показывает, как убивал мать супруги. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

КРОВАВАЯ НОЧНАЯ БОЙНЯ

Оружия у них с собой не было. Решили найти что-нибудь на месте. Перелезли в ограду через забор и увидели лежащий на земле топор. Прихватили его с собой и в первую очередь заглянули в избушку, в которой от шума проснулся 65-летний дедушка жены. С ним долго разговаривать не стали. Выслушав нотацию, зачем явились пьяными, Малков схватил со стола кухонный нож и несколько раз ударил им бывшего родственника, а Залуцкий замахнулся топором и добил несчастного.

После этого преступники постучались в дом. Дверь им открыла бывшая теща Виктора. Возмущеная женщина сразу пошла звонить родным зятя, чтобы те приехали и забрали его. Но как только она взяла трубку, Малковударил ее ножом в спину. В соседних комнатах от криков проснулась Настя с годовалой дочкой и ее 36-летний отец. Глава семейства бросился на помощь жене, но сразу был ранен ударами ножа и топора. Мужчина, истекая кровью, все же нашел силы и выбежал из дома за помощью. Залуцкий бросился вдогонку, а Малков выбил дверь в комнату бывшей жены и ворвался внутрь.

- Настя вместе с малышкой на руках и 10-летней сестрой, вылезла в окно, - продолжает Туяна Кузьмина. – Сестра убежала, а Настя, поняв, что с дочкой на руках не сможет спастись, просто села на землю и начала успокаивать плачущую малышку. Виктор, даже не думая о своем ребенке, начал бить жену по спине. Она, как могла прикрывала дочку своим телом. Но изверг все равно зацепил кулаком плечо и глаз малышке, оставив на ее личике шрам.

Еще несколько ударов и отморозок бы добил Настю и свою дочь, если бы не прибежал Залуцкий. Запыхаясь, он сообщил, что не смог догнать отца девушки и наверняка к дому уже едет полиция. Убийцы бросились прочь. Задержали кровавую парочку уже через несколько часов. Итогом кровавой бойни стали два трупа: дедушки и мамы бывшей жены Малкова, а также трое пострадавших: супруга, ее отец и крохотная дочка. На безжалостных преступников было возбуждено сразу несколько уголовных дел.

На оглашении приговора преступники прятали свои лица. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

ПРИГОВОР

Следствие по этому делу шло больше года. Все это время преступный дуэт находился под стражей. Наконец, они услышали приговор. Прокурор запросил для Виктора Малкова 24 года лишения свободы. Иркутский областной суд скостил извергу один год и отправил его за решетку на 23 года. Константина Залуцкого просили изолировать от общества на 22 года. Но ему повезло больше. В заключении он проведет ближайшие 16 лет и 6 месяцев. Оба отморозка будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

- Не думаю, что Малков раскаялся во всем, - говорит Туяна Кузьмина. – Поэтому я сразу посоветовала Насте уехать из района. Ведь рано или поздно Виктор может выйти из тюрьмы и вновь захочет отомстить.