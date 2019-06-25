Сергей Серебренников: Экологические программы в Братске выполняются в срок и в полном объеме

Тема экологии для Братска всегда была и остается одной из самых острых, поэтому ежегодно мэр северной столицы Иркутской области Сергей Серебренников и руководители ведущих предприятий города рассказывают о том, какая работа проводится по снижению выбросов в атмосферный воздух, обозначают перспективы природоохранной деятельности.

Сергей Серебренников напомнил, что природоохранные мероприятия, которые в ближайшие годы будут реализованы на территории Братска, входят в две масштабные экологические программы, стартовавшие в этом году: муниципальную (15 млрд руб.) и федеральную (30 млрд).

Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по 2021 год и в основном складывается из средств градообразующих предприятий на модернизацию производства. Заложенные в программу средства городского бюджета направляются на озеленение города и экологическое образование населения.

Новые троллейбусы и переход на газ

Федеральная программа рассчитана на период с 2019 по 2024 год и является частью национального проекта «Экология». Источники финансирования - федеральный, областной и местный бюджеты, предприятия.

В рамках федеральной программы в 2018 году специалисты городской администрации разработали Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В конце прошлого года документ был утвержден Правительством РФ.

Сергей Серебренников рассказал об основных мероприятиях Комплексного плана, которые будут выполнены к 2025 году. Это снижение выбросов промышленных предприятий (14,8 млрд), транспортных средств (2,2 млрд), теплоэнергетики и частного сектора (1,8 млрд), создание современной системы мониторинга состояния атмосферного воздуха (260 млн), озеленение (250 млн).

Большой раздел программы объемом 6 млрд рублей включает в себя мероприятия, которые администрации Братска предстоит доработать и обосновать в Правительстве РФ. Сюда входят мероприятия по комплексному развитию транспортной инфраструктуры города, строительство городского парка и обустройство лесопаркового зеленого пояса вокруг Братска.

Основные объемы работ Комплексного плана приходятся на период с 2020 по 2024 год. В 2019-м главным образом решаются вопросы финансирования и организации экологических мероприятий, а также проектирования объектов. Но уже сегодня дорожная карта Комплексного плана специалистами администрации разработана и реализуется, есть конкретные результаты.

Сергей Серебренников сообщил, что уже в этом году в рамках Комплексного плана будут приобретены 10 новых троллейбусов. При этом глава города отметил, что в планах городских властей - 100-процентное обновление троллейбусного парка города, который на сегодня включает 40 машин. Соответствующие предложения направлены в Правительство РФ. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы увеличить число новых троллейбусов, которые в этом году выйдут на городские маршруты, до 20.

В ближайшее время семь, а до конца года еще четыре единицы специализированной коммунальной техники, работающей на газе, должны поступить в город, сообщил мэр. Вскоре состоятся аукционные процедуры. Это часть Комплексного плана по приобретению к 2025 году экологически чистой техники, включая коммунальные машины на общую сумму 95 млн рублей и 146 новых автобусов для обслуживания городских муниципальных маршрутов.

В рамках заложенного в Комплексный план перевода городского автотранспорта на газ уже приобретены и в течение ближайшего месяца придут в город два современных передвижных газозаправочных комплекса, сообщил Сергей Серебренников. Всего же в Братске к 2025 году должны быть открыты шесть газозаправочных станций, для достижения экологического эффекта предполагается перевести на газ порядка трех тысяч легковых автомобилей.

В то же время, подчеркнул глава города, существует ряд принципиальных вопросов. Один из них - строительство межпоселкового газопровода от ГРС 45-го квартала (16,3 км). Это часть Комплексного плана по переводу к 2025 году 3000 частных домовладений на газ. В настоящее время, рассказал мэр, уже подготовлен и прошел государственную экспертизу проект строительства газопровода; администрация города готова к сбору исходных данных, выделению земельных участков и т.д.

Еще один проблемный вопрос - газификация Падунского и Центрального районов Братска, которая предполагает строительство газопровода через Ангару. Это дорогостоящий и трудоемкий проект: требуется провести проектные изыскания, разработать проект, получить заключение госэкспертизы и затем выполнить строительство.

Эти и ряд других проблем в конце мая мэр в оперативном порядке обсудил в Москве с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Денисом Храмовым. На встрече присутствовали и представители профильных федеральных ведомств, ответственных за реализацию нацпроекта «Экология».

Сергей Серебренников сообщил, что на встрече с Денисом Храмовым поднял еще одну актуальную для Братска тему, связанную с состоянием городских дорог. Глава северной столицы области предложил включить в Комплексный план мероприятия по капитальному ремонту дорожной сети Братска. Плохое состояние дорог, пояснил мэр, приводит к росту загазованности и запыленности воздуха на территории Братска. Глава города напомнил, что в этом году финансирование дорожного ремонта было увеличено до 300 млн рублей, но этого недостаточно для кардинального улучшения ситуации на городских дорогах, протяженность которых составляет более 570 км.

Особо Сергей Серебренников остановился на таких пунктах Комплексного плана, как создание в городе современной системы мониторинга состояния атмосферного воздуха, строительство участка автодороги «Вилюй» в обход жилых районов и открытие Парка тысячелетия.

Посты экологического мониторинга

Мэр сообщил, что на территории города, в том числе и в районе заводов-загрязнителей, планируется установить пять постов экологического мониторинга. Они будут оборудованы современными средствами слежения. Мониторинг будет производиться в онлайн-режиме и делать заявки не потребуется.

- В 2017 году мы провели в Братске первую большую научно-практическую экологическую конференцию, - сказал Сергей Серебренников. - На ней все предприятия рассказали о своей текущей ситуации, выступили и внесли предложения экологи и представители общественности. Резолюцию конференции мы направили во все федеральные и региональные органы власти. Это дало результат: нас услышали. Указом президента России Братск вошел в число 12 индустриальных городов, где с этого года реализуется масштабный комплекс мероприятий по улучшению экологической ситуации. По итогам реализации Комплексного плана качество атмосферного воздуха у нас в городе улучшится не менее чем на 21%. В настоящее время мероприятия по федеральной и муниципальной программам выполняются в срок и в полных объемах.

В Комплексный план вошли мероприятия БрАЗа по внедрению в корпусах электролиза технологии «Экологический Содерберг», строительству «сухих» газоочистных установок, модернизации существующих «мокрых» газоочисток и т.д. Затраты за пять лет составят почти 10 млрд рублей, в том числе в 2019 году - 1,9 млрд. Планируемый эффект снижения выбросов в 2019 году - 104 тонны.

В рамках муниципальной и федеральной экологических программ в 2019 году филиал Группы «Илим» в Братске проводит работу по повышению эффективности газоочистного оборудования. В общей сложности Группа «Илим» в 2019 - 2021 одах инвестирует в экологические проекты 8,5 млрд рублей.

Также подписано трехстороннее соглашение между администрацией Братска, ПАО «РУСАЛ Братск» и Федеральным научным центром медико-профилактических технологий (Пермь), в соответствии с которым пермские ученые проведут в Братске комплексное исследование влияния экологической обстановки на здоровье горожан. Результаты исследований проанализируют и сравнят с данными, полученными научным центром несколько лет назад.

- Сегодня нам нужно провести новые исследования, чтобы сделать сравнительный анализ и посмотреть, насколько эффективны наши экологические мероприятия, требуют они корректировки или нет, - сказал Сергей Серебренников. - Исследования будут проведены уже в этом году.