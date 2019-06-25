Новые дороги, развязки, магистрали: какие проекты реализуются в Иркутской области

Иркутская область активно вовлечена в приоритетный нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По последней информации правительства региона, на 42 объектах (всего в плане 109) дорожники уже приступили к работам. Предстоит отремонтировать дороги, обустроить их пешеходными переходами или светофорами, реконструировать аварийные участки. Словом, привести к современным требованиям безопасности. Сергей Тен, депутат Госдумы РФ, почетный дорожник России, рассказал о том, как реализуются проекты в транспортной сфере Иркутской области.

- Сергей Юрьевич, сегодня к национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» особо пристальный интерес как на федеральном, так и на региональном уровне. Так ведь?

- Да, основная расходная часть майских указов президента – это модернизация и создание новой инфраструктуры. Реализация в России идет по двум проектам - «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план развития магистральной инфраструктуры». Еще один большой блок - «Экология». На эти направления в общей сложности будет направлено практически 55% бюджетных и внебюджетных средств. Речь идет о более 11 трлн рублей.

Что касается Иркутской области, то здесь проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется третий год. Наш регион единственный в стране, где в нацпроект удалось включить три агломерации: Иркутскую (Иркутск и Шелехов), Ангарскую (Ангарск и Усолье-Сибирское) и Братскую (Братск и Братский район).

- В чем суть этих двух масштабных проектов?

- Вопрос эффективности реализации нацпроектов стоит на первом месте. Поэтому «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - это не только выделение федеральных субсидий на ремонт городских и муниципальных дорог, но еще и ужесточение контроля со стороны Федерации за использованием этих средств. В частности, в Приангарье недавно контроль работы подрядчиков вошел в обязанности Упрдор «Прибайкалье». Также сейчас регионы должны проводить диагностику автомобильных дорог, без которой трудно проконтролировать их качество в течение гарантийных сроков. А это уже мониторинг, база знаний, опыт. Мы ожидаем, что качество ремонта и строительства дорог улучшится, а сроки и объемы финансирования будут соблюдаться.

А комплексный план мы, транспортники, называем тринадцатым нацпроектом. В его рамках выделяются средства на модернизацию аэропортов – в нашем регионе это Бодайбо и Братск. Удалось добиться включения в план строительства глубокого обхода Усолья-Сибирского - моя команда занималась этим вопросом 7 лет.

- С региональными и муниципальными дорогами ситуация остается сложной. Согласны?

- Ситуация постепенно, но меняется. Иркутская область получит в 2019 году дополнительно на дорожную программу 300 млн рублей. Идет соответствующая подготовка поправок в закон о бюджете. Есть решение неиспользованный резерв федерального дорожного фонда также направить на развитие региональной сети.

Другое дело, что сегодня уровень подготовки специалистов в регионах значительно отстает от требований рынка. Ощущается дефицит кадров. Важную роль играет и возможность повышения квалификации специалистов, потому как наша отрасль - одна из динамично развивающихся. К примеру, в Иркутской области мы столкнулись с тем, что контракты, которые разыграются на муниципальном уровне, неинтересны подрядчикам в силу банкротств дорожных организаций, проблем с ценообразованием и, как следствие, снижением конкурентной среды в строительстве. Большие замечания есть к проектным решениям. Их уровень падает. Применяются неэффективные материалы, технологии и устаревшие расценки. Еще один риск - материалы для ремонта и строительства дорог (дорожный битум, инертные материалы, ограждение) выросли в цене в среднем по России на 20 - 40%. Накопилась много вопросов, поэтому в скором времени пройдет Госсовет РФ по теме «Транспорт», формируются предложения, созданы экспертные советы и комиссии.

- Действительно, дороги ремонтируются, но качество оставляет желать лучшего. Последний пример - 700 нарушений только в Шелехове по итогам проекта 2018 года.

- В Иркутске и Шелехове мы и в этом году получаем «переходящие» проблемы. К примеру, есть вопрос по проседающим после ремонта люкам. В сметах 2019 года опять не увидели должного внимания к инженерным коммуникациям. Уже который год твердим о необходимости использовать опорную плиту на колодцах и дождеприемниках. Постоянно возникает проблема с водоотводом не с точки зрения отсутствия дождевой канализации, а вдоль лотковой части бордюра. В зоне пешеходных переходов натыкаемся на лужи… А это уже вопрос к строительному контролю.

- В 2018 году Иркутск заказал проект разработки документов транспортного планирования. Но сроки почему-то постоянно отодвигаются…

- Сейчас документ дорабатывается с учетом замечаний. С нетерпением ждем общественного обсуждения подготовленных документов перед их утверждением. Рост количества автомобилей последние десятилетия значительно опережает строительство дорог магистрального значения. При этом приведение сети в нормативное состояние существенно не повлияет на пропускную способность в городах, но позволит сделать движение на них более комфортным.

- Какие, на ваш взгляд, проблемы в Иркутске с точки зрения транспортной инфраструктуры и как их решать?

- Иркутск расположен на разных берегах реки Ангары. Город отличает большое количество спальных районов и, как следствие, зависимость от мостовых сооружений и так называемого часа пик, когда количество машин возрастает в разы. Есть проекты, которые ждут своей очереди. Это реконструкция ул. Пискунова и соединения ее с ул. Баррикад, расширение объездной дороги Университетский – Первомайский с продолжением до объездной Ново-Ленино, строительство моста через реку Иркут. С точки зрения общественного транспорта есть серьезные проблемы. Все автобусы - допустим, из Ангарска - идут в центр. И такого транспорта очень много, что создает загруженность из-за отсутствия пересадочных транспортных узлов на въезде в Иркутск. В работе городского транспорта расписание не соблюдается; изношены автопарк, инфраструктура для электрического транспорта (трамвая и троллейбуса). Ветка железной дороги внутри города практически не используется для нужд Иркутска и агломерации в целом. Остановки общественного транспорта переполнены, маршрутная сетка практически не меняется и имеет большое количество дублирующих маршрутов. Скорость движения общественного транспорта в час пик существенно проигрывает личному автотранспорту. Службы такси в городе работают практически на нелегальных условиях. Всеми этими проблемами нужно заниматься системно, решать вопрос с созданием центра организации дорожного движения, который должен будет взять на себя вопросы с учетом развития цифровых технологий и планирования.

- Такой центр дорожного движения есть во многих городах России. Но почему не в Иркутске?

- Нет конструктивного диалога между администрацией Иркутска и правительством области. Иркутску из областного дорожного фонда выделяется 170 млн рублей в год, и этого явно недостаточно, чтобы строить и реконструировать новые магистрали, развязки, мосты. В подвешенном состоянии находится создание министерства транспорта и дорожного хозяйства, притом что основные средства по нацпроектам идут именно на развитие инфраструктуры и транспорта. И одна из ключевых задач - как раз снизить количество погибших и пострадавших в ДТП до четырех человек на 100 тыс. населения. Это требует колоссальных усилий. Сегодня в области созданы общественные советы при министерствах и ведомствах, однако собираются они формально, фактически нет обратной связи и конструктивного диалога. В целом нужны четкие цели и командная работа. Область должна опережать задачи, которые ставятся c федерального уровня. Хватит уже догонять и быть лидерами отстающих.