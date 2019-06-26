Все спрашивают: «Зачем отдал деньги?»: недоумевает продавец фруктов, который вернул иркутянину потерянный 1 миллион рублей

Иркутский продавец фруктов Шамхал Гезалов теперь главная знаменитость на рынке, где расположен его прилавок. Покупатели идут к нему не только за свежими яблоками и апельсинами, но и для того, чтобы просто посмотреть на самого честного предпринимателя. Неделю назад имя скромного 28-летнего азербайджанца узнал весь город, после того как он вернул незнакомцу потерянный 1 миллион рублей 50 тысяч рублей.

- Выручка повысилась не намного, но люди действительно стали узнавать, - улыбается Шамхал Гезалов в разговоре с корреспондентом "КП-Иркутск". – Еще число подписчиков в инстаграме резко увеличилось.

Пакет с деньгами сфотографировал друг Шамхала, а затем рассказал об этой истории в соцсетях. Фото: предоставлено Шамхалом Гезаловым

Напомним, «Комсомолка» писала, как Шамхал, подъехав к банку вместе с другом, заметил, как мужчина, садясь в припаркованную машину, выронил из рук небольшой пакетик, и даже не заметив этого, уехал. Шамхал подбежал, заглянул в пакет, и увидел внутри толстые пачки тысячных и пятитысячных купюр. Не долго думая, он сел в машину и погнался за хозяином денег. Догнав его через несколько улиц, продавец фруктов вернул ему всю сумму и даже отказался от солидного денежного вознаграждения. С трудом согласившись взять от благодарного мужчины коньяк за 15 тысяч рублей. Ну а известно об этой истории стало после того, как друг Шамхала рассказал о ней в соцсетях.

- Самый популярный вопрос, который мне сейчас все задают: «Зачем отдал деньги?», - говорит Шамхал. – Уже устал отвечать: «Это не мои деньги, зачем мне это, рано или поздно со мной могло ведь такое же случиться, да и родители всегда учили не брать чужое».

В пакете был 1 миллион 50 тысяч рублей. Фото: предоставлено Шамхалом Гезаловым

Узнают Шамхала и его клиенты, когда он в свободное время подрабатывает таксистом. Садясь в салон его машины, и увидев водителя, сразу спрашивают: «О, это же вы!». Но самый теплый прием предпринимателю устраивают на фруктовой базе, где он каждый день закупается свежим товаром.

- Только заезжаю на территорию базы и местные сотрудники, увидев мою машину, начинают громко кричать: «1 миллион, 1 миллион!», - смеется Шамхал. – Но я не обижаюсь.

Ну а пользователи соцсетей, до сих пор продолжают писать в комментариях в адрес Шамхала добрые слова. Так что нет сомнения, что свой миллион самый честный продавец фруктов заработает честным путем.

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