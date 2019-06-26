Болеем за наших на конкурсе Краса России 2019: Валерии Дорошкевич и Марине Мазуркиной нужна ваша поддержка

26 июня в Москве состоится финал всероссийского конкурса красоты Краса России 2019. В нем примут участие 48 самых красивых девушек страны в возрасте от 15 до 28 лет. “КП” тоже выберет свою победительницу, которая будет носить титул Мисс Комсомольская правда 2019. Кстати, в числе претенденток на корону победительницы есть и две девушки из Иркутской области и Бурятии! Для Валерии Дорошкевич и Марии Мазуркиной этот выход на подиум будет далеко не первым – у них обоих за плечами огромный опыт выступлении на крупных конкурсах и фотосессии для всемирно известных журналов. Самое время познакомиться с ними поближе!

Болеем за наших на конкурсе Краса России 2019: Валерия Дорошкевич

Для Валерии Дорошкевич из Усть-Илимска модельный бизнес – это скорее хобби, а не дело, с которым она хотела бы связать свою жизнь. По образованию она – экономист, в 2018 году Валерия окончила университет телекоммуникаций, и уже собиралась было рассылать резюме в крупные компании. Но поработать по специальности она не успела – конкурсы красоты поглотили ее с головой.

missrusskoeradio Конкурс Краса России 2019: участница Валерия Дорошкевич из Усть-Илимска

Сразу после защиты диплома она отправилась на конкурс красоты “Мисс Русское радио” в Москву, после участия в котором ее стали приглашать на съемки представители крупных зарубежных брендов. И вот теперь она решила попытать счастье в конкурсе “Краса России”, который, возможно, станет новым этапом в ее карьере!

Болеем за наших на конкурсе Краса России 2019: Марина Мазуркина

Марине Мазуркиной из Улан-Удэ всего 22 года, а она уже успела сняться в документальном фильме и даже попасть на обложку итальянского VOGUE! В модельный бизнес она попала еще в школе. В 16 лет она стала победительницей конкурсов “Русская краса – длинная коса” и “Юная краса России”. После этого на нее и обратили внимания представители зарубежных модных журналов. А после окончания школы ей предложили сняться в фильме о девушках-моделях из Сибири для телеканала BBC. В процессе создания фильма Марина настолько поразила съемочную группу своим свободным владением английского языка, что они даже записали с ней развернутое интервью.

marina_mazurkina Конкурс Краса России 2019: участница Марина Мазуркина из Улан-Удэ

Сейчас Марина Мазуркина закончила факультет филологии и массовых коммуникаций, но карьеру модели оставлять пока не собирается. Участие в конкурсе “Краса России” – лучшее тому подтверждение!

Если вы хотите поддержать одну из наших девчонок, то проголосуйте за понравившуюся участницу здесь.