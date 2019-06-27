Апокалипсис по-сибирски: в Нижнеудинске потоп, на запад Иркутской области вылились тонны воды

Из-за сильных дождей на западе в Иркутской области - сильнейший потоп. Больше всего досталось Тайшетскому и Нижнеудинскому районам, самому Нижнеудинску. Там введен режим чрезвычайной ситуации. В Тулунском и Зиминском районах действует режим повышенной готовности. Вода в реках повышается.

- Утром вода затопила наш участок, какие-то вещи мы успели спасти, но огород, - рассказывает жительница Нижнеудинска Анна Викторова. - Страшно остаться без огорода, без продуктов. Как теперь вернуть урожай?

- Нижнеудинск так не заливало с 1996 года, - удивляется местная жительница Галина Викторовна. - Я живу буквально в трех улицах от реки Уда, пока наш участок не затоплен, но вода подбирается. Мы уже готовы к обеду эвакуироваться.

Утром 27 июня в Нижнеудинском районе затопило еще больше домов и участков. Фото: "Подслушано в Нижнеудинске".

По данным регионального ГУ МЧС, утром 27 июня в Нижнеудинске подтоплено 110 домов.Так городе с населением более 30 тысяч человек еще накануне отключили электричество и воду. В пунктах временного размещения находится 80 человек, из них 72 ребенка. Уровень воды в реке Уда 391 см при критическом 320 см, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В поселке Шумский затопило 76 земельных участков. Местные жители пока отказываются эвакуироваться. В деревне Алыгджер вода залила 30 домов.

- В Алыгджер, отрезанный большой водой, из Красноярска вылетает вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями, - говорит начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. - Из Иркутска вертолет Ми-8 направляется в Нижнеудинск, дежурит на случай эвакуации. Спасатели направлены в Тулун, где обстановка ухудшается.

Местные жители переживают, что потеряли весь урожай. Фото: предоставлено очевидцами.

В Тулуне резко разлилась река Ия, подтопить может 887 домов. В Тайшетском районе в поселке Сереброво затоплены 23 дома, в деревнях Соляная - 321 дом, Талая - 51 участок. Жителей затопленных домов принимают в пункты временного размещения.

Синоптики дают не утешительные прогнозы. Погода до воскресенья будет дождливой. Сильные ливни, грозы, град будут до воскресенья.Так что местным жителям советуют заранее собрать документы и ценные вещи, быть готовыми к эвакуации.

Дороги залиты водой, местных жителей эвакуируют. Фото: "Подслушано в Усть-Илимске" в соцсетях.