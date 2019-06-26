Дожди и талая вода топят Нижнеудинск: в городе введен режим ЧС

В Нижнеудинске продолжается борьба с последствиями удара стихии, который обрушился на город. Талые воды с Восточных Саян, где берет начало река Уда и проливные дожди привели к тому, что в городе уже подтоплено девять приусадебных участков на пяти улицах. По данным правительства Иркутской области, уровень реки Уда уже превысил критические значения на полметра и достиг отметки в 375 см. И вода продолжает прибывать. Ожидается, что в ближайшее время придет «вторая волна» паводков и уровень воды поднимется еще на 50-55 см. В зоне подтопления могут оказаться 318 домов, в которых проживает 795 человек, среди них 315 детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/716682" frameborder="0"></iframe> Дожди в Нижнеудинске: вода в реке Уда подбирается к жилым домам и центральному мосту.

В городе с населением более 30 тысяч человек, уже отключили водозаборы и электроснабжение, к приему пострадавших от подтопления готовы четыре временных пункта. Им помогают 75 спасателей.

- Отключите в доме электроприборы и подготовьтесь к эвакуации, - предупредили в пресс-службе администрации Нижнеудинска. – Поднимите ценные вещи, документы и животных на верхние этажи, чердаки и крыши зданий. Соберите запасы воды и продуктов.

Непростая ситуация складывается и в Тайшестком районе. В поселке Сереброво вода уже подтопила 23 из 120 домов. При худшем развитии событий, река Бирюса может «захватить» еще 61 участок, на которых проживает 114 человек, среди них 21 ребенок. Спасатели оказывают им адресную помощь и подвозят продукты.

Терпит бедствие и соседний поселок Соляная, где подтоплены 25 домов на четырех улицах. Критический уровень в 400 см там превышен уже почти на метр. Здесь местные власти уже ввели режим ЧС. Если вода в реке Бирюса продолжит прибывать, в опасную зону могут попасть еще 63 дома, в которых живут 186 человек, из них 35 –дети. Сейчас в Соляной работают 67 спасателей.

В поселке Соляная также введен режим ЧС. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Подтопленными также оказались и участки автомобильных дорог: Тайшет – Шелехово – Талая – Сереброво с 58 по 75 км; Голуметь – Новостройка с 17 по 33 км; Нижняя Иреть – Тальники – Тунгуска с 8 по 10 км.

- В Тулунском районе из берегов вышла реке Кирей, в зоне подтопления рискуют оказаться 112 жителей деревни Кривуша и села Уйгат, среди которых 23 ребенка, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Их уже готовы принять два пункта временного размещения, к ним выехали 25 спасателей.

К приходу «большой воды» готовятся и в Черемховском районе. Пока уровень реки Большая Белая вдвое ниже критических значений. Но местные власти уже организовали пункт временного размещения в поселке Новостойка. В этом районе задействованы 19 спасателей.

Вода продолжает прибывать.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

КОНКРЕТНО

В связи с отключением городского в Нижнеудинске, на время режима чрезвычайной ситуации, пополнить запасы воды можно в водонапорных башнях и водоразборных колонках по следующим адресам:

- Водоразборная колонка по ул. 4-я Рабочая, в районе дома № 103

- Водоразборная колонка по ул. 6-я Рабочая, в районе дома № 62

- Водоразборная колонка по ул. Шнеерсон, в районе дома № 17

- Водонапорная башня в районе Заимки Муксут

- Водонапорная башня и скважина по ул. Карла Маркса, 78а

- Водонапорная башня по ул. Малая Нагорная, в районе школы-интернат № 5

- Скважина с насосной станцией по ул. Сиреневая, № 3а

- Артезианская скважина по ул. Гагарина, в районе дома № 4

- Водонапорная башня (скважина) по ул. Снежная, 6а

- Башня Рожновского по ул. Олимпийская, 7а

- Водоразборная колонка по ул. 6-й Пятилетки, 64/24

- Водоразборная колонка по ул. 6-й Пятилетки, 34/23

- Водоразборная колонка по ул. 6-й Пятилетки, 2/21

- Водоразборная колонка по ул. 6-й Пятилетки, 14/22

- Водонапорная башня по ул. Восточный переезд, в районе дома 21, корпус 3

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