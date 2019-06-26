Дождь в Нижнеудинске не прекращается: воды реки Уда подбираются к жилым домам

СЕГОДНЯ 04:22 2019-06-26T04:30:45+03:00

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«Непогода нынче в моде». И хотя в Нижнеудинске Иркутской области дождь идет не полгода, жителям сибирского городка от этого не легче. Вчера, 25 июня, там из детского лагеря «Заря» эвакуировали ребятишек. Кого-то сразу забрали по домам, а иногородних разместили на базе школы-интерната.

Как сообщили нам жители Нижнеудинска, дождь идет там и сегодня утром. Уже затоплены огороды и приусадебные участки. А еще и уровень в реке поднимается... люди боятся, что еще немного и под воду уйдет центральный мост.

- По состоянию на 08.00 утра уровень в реке Уда 340 см, - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. - Это плюс 198 см за сутки. Вода подходит к домам по ул. Красноярской, проводятся работы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/716682" frameborder="0"></iframe> Дожди в Нижнеудинске: вода в реке Уда подбирается к жилым домам и центральному мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU