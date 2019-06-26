Из-за летних паводков режим ЧС ввели в поселке Соляная

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-26T10:36:26+03:00

После сильных ливней поднялся уровень воды в реке Бирюса в Тайшетском районе

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В Тайшетском районе осложнилась паводковая ситуация, местные власти уже объявили о режиме повышенной готовности. Такое решение было принято после того, как из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Бирюса. Она угрожает подтопить поселки Сереброво и Соляная.

-С сегодняшнего дня в поселке Соляная введен режим ЧС, - сообщили в пресс-службе администрации Тайшетского района. – Пока угрозы жизни для людей нет, ситуация находится под контролем.

По данным регионального МЧС, в районе поселков Сереброво и Соляная действует группа из 20 спасателей на четырех лодках. Они обходят дворы и помогают местным жителям. Также для возможной эвакуации подготовлен вертолет Ми-8.

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ИСТОЧНИК KP.RU