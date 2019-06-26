Пришла вода: летние паводки обрушились на Иркутскую область

Проливные дожди обрушились на Приангарье. Наибольший удар стихии пришелся на Тайшетский, Нижнеудинский и Черемховский районы. Всего за сутки вода поднялась в реках Уда, Большая Белая и Бирюса. По данным синоптиков местами по области выпало до 39 миллиметров осадков. Однако прогнозы их неутешительны, дожди продлятся до 28 июня. Возможны грозы, град и усиление ветра до 18 м/с.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/716682" frameborder="0"></iframe> Дожди в Нижнеудинске: вода в реке Уда подбирается к жилым домам и центральному мосту.

Все началось с эвакуации детского лагеря «Заря» всего в трех километрах от реки Уда под Нижнеудинском. Оттуда вечером 25 июня эвакуировали 351 ребенка и 68 работников лагеря. 266 местных ребятишек развезли по домам, а иногородних детей временно разместили в нижнеудинской школе-интернате. Из-за дождя, который продолжался всю ночь, уровень воды в реке Уда поднялся почти на 200 см и уже превысил критическую отметку в 320 сантиметров. Она вышла из берегов и подтопила приусадебные участки на нескольких улицах. Жители города через соцсети начали распространять слухи о том, что из-за этого даже закроют мост через Уду.

- Это неправда, пока поводов для перекрытия моста нет, - заверили в единой дежурно-диспетчерской службе Нижнеудинска.

Из-за сильных дождей реки вышли из берегов и подтопили участки сибиряков.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Беспокойным выдалось утро и в поселке Сереброво Тайшетского района. Там разлилась река Бирюса. 14 человек, на чьи участки пришла вода, расселили по родственникам. Всего же по данным регионального правительства в Сереброво находятся 223 человека, среди которых 18 детей. Пока люди остаются в своих домах, но для них уже подготовили временный пункт в поселке Соляная. Но вода в Бирюсе продолжает прибывать и уже сама Соляная находится под угрозой подтопления. До критической отметки в 400 см осталось всего 10 см.

-В село Сереброво прибыли 20 спасателей на четырех лодках, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. – Они обходят дворы и оказывают помощь населению.

Также в ведомстве заявили о готовности отправить в Сереброво вертолет Ми-8.

Дожди уже прошли через Тайшетский и Нижнеудинский районы и движутся юг Приангарья. Фото: скриншот сервиса Яндекс.Погода.

Следом от дождей пострадал и Черемховский район, где из-за дождей разлилась река Большая Белая. Она подтопила четыре участка в селе Новостройка, с которых эвакуировали 12 человек. Несмотря на то, что уровень воды остановился на отметке 250 сантиметров, что почти вдвое ниже критических значений. Тем не менее, спасатели эвакуировали двух тяжелобольных пациентов местного фельдшерского пункта, их перевезли в Черемховскую районную больницу.

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