2019-06-26T05:18:35+03:00
Общество

Жителей расселили по родственникам: река Бирюса подтопила поселок в Иркутской области

Вода поднялась в районе поселка Сереброво Тайшетского района
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Иркутской областиФото: пресс-служба Правительства Иркутской области
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Непогода, а именно дожди и, как следствие, повышение воды в реках принесло несчастье в дома нескольких жителей поселка Сереброво в Тайшетском районе. Их приусадебные участки подтопило.

- В превентивных целях расселено по родственникам 14 человек, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Всего в населенном пункте в 120 домах проживает 223 человека, из них 18 детей.

Если ситуация ухудшится, остальных жителей повезут в пункт временного расселения на 226 человек в школе поселка Соляная. Стоит отметить, что до критического уровня воде в реке Бирюса осталось всего 10 см. По состоянию на 07.00 утра 26 июня уровень на этом участке составил 390 см при критическом 400 см.

Не лучше обстановка и у жителей Нижнеудинска, по сообщениям МЧС, вода в реке Уда подбирается к жилым домам по улице Красноярской. [видео]

- При повышении уровня воды в зону подтопления в Нижнеудинске попадают 318 жилых домов, в которых проживает 795 человек, в том числе 315 детей, - отмечают в Правительстве.- В городе в готовности четыре пункта временного размещения на тысячу человек.

Вчера, 25 июня, для предупреждения ЧС из детского лагеря под Нижнеудинском эвакуировали 351 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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