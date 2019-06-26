2019-06-26T11:12:16+03:00
Происшествия

Экстренное предупреждение МЧС: под угрозой подтопления Тулун, Нижнеудинск и Бирюсинск

Метеорологи прогнозируют подъем уровня воды в реках Иркутс, Уда, Ия, Ока и Бирюса
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Экстренное предупреждение МЧС: под угрозой подтопления Тулун, Нижнеудинск и Бирюсинск.Экстренное предупреждение МЧС: под угрозой подтопления Тулун, Нижнеудинск и Бирюсинск.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Приангарье пришли летние паводки. Из-за сильных дождей сразу в нескольких крупных реках региона поднялся уровень воды. Дошло до того, что в селе Соляная Тайшетского района введен режим ЧС. Прогнозы синоптиков неутешительны, жителям западных, центральных, южных и верхнеленских районов вряд ли предстоит увидеть ясное небо над головой раньше 28 июня.

По оценке ГУ МЧС России по Иркутской области, ожидается подъем воды на реке Уда у города Нижнеудинска до 420 см при критических значениях – 320 сантиметров. Также в зоне подтопления села Широково и Октябрьский.

- На реке Ия под Тулуном уровень воды может достичь отметки в 1000 сантиметров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Это почти на 300 см выше безопасных показателей.

В опасной зоне находятся, и жители села Ухтуй на берегу реки Ока. Также вода угрожает подтопить город Бирюсинск и село Шиткино на реке Бирюса. А также деревню Баклаши у реки Иркут.

Спасатели призывают население не поддаваться панике и сохранять спокойствие. И главное, не оставлять без присмотра детей. В МЧС советуют подготовиться к возможной эвакуации в пункты временного размещения.

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Из-за летних паводков режим ЧС ввели в поселке Соляная. После сильных ливней поднялся уровень воды в реке Бирюса в Тайшетском районе. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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