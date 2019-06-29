Эвакуация в Тулуне: «Стоим и смотрим, как мимо плывут наши дома »

«Внимание! Ливневые дожди в горах Восточного Саяна продолжают формировать дождевой паводок. 30 июня местами по области ожидаются грозы, при грозах порывы северо-западного ветра до 11-16 метров в секунду, в южных районах и в горах Восточного Саяна ливневые дожди.

В ближайшие сутки уровень воды продолжит подниматься на реке Ия, в городе Тулуне он превысит отметку в 1400-1500 см. На реке Уда у города Нижнеудинска уровень воды составит 250-300см, у села Широково – 930-980 см, у поселка Октябрьский – 580-650 см. На реке Бирюса у населенного пункта Бирюсинск – 420-480 см, у поселка Шиткино – 620-660 см. На реке Оке у населенного пункта Ухтуй уровень воды поднимется до отметок 490-550см»

И это уже не просто прогноз погоды. Это предупреждение о наводнении, которое захватывает все новые районы Иркутской области. Топит Нижнеудинск, Тайшет, Чуну. Готовится отражать наступление большой воды станция Зима. На юге региона уже должны быть готовы к возможной атаке стихии Слюдянка и Иркутск. Но в самой большой беде сейчас Тулун. Последние подробности о том, как идет эвакуация в Тулуне, специально для «КП»-Иркутск передает корреспондент Тивиси Николай Текалов.

В Нижнеудинске вода уже начала понемногу, но отступать. Суша отвоевывает у нее пядь за пядью, а жители с надеждой смотрят в сторону родных крыш. Если дом не унесло течением, если он устоял, то есть надежда привести его в порядок и жить дальше. А если нет, придется положиться на помощь родных, друзей и выплату от государства. О том, что она будет, уже сообщили. В Тулуне, который стал эпицентром бедствия, ситуация хуже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717381" frameborder="0"></iframe> Потоп в Тулуне: как город борется за жизнь.Корреспондент "Тивиси" специально для "КП" передает с места событийНиколай ТЕКАЛОВ

Люди смотрят, как мимо плывут их дома…

Вдоль побережья местной тулунской речки Ия, красивое имя которой до этого мало кому было известно, стоят люди. Десятки людей. Нет, сотни. Собственно, им не остается ничего делать, как смотреть вдаль. Туда, где плывут их дома… Многие плачут, комкая в руках узелок с пожитками, которые удалось спасти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717414" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области: в Тулуне к мосту прибило смытые наводнением дома.Видео: соцсети

Дома прибивает ниже по течению, где река теряет свою силу. Нагромождаясь один на другой, они превращаются в груду бревен – символ большого человеческого бедствия…. А вода все прибывает и прибывает и скоро в 2 раза превысит критическую отметку.

-Надеемся, что нам выделят материал, чтобы мы могли хотя бы стены свои поправить, полы сделать, - женщины плачут в голос. – Если дом еще сохранился, не унесло его. Чтобы хоть какое-то уютное гнездышко сделать. Конечно, так, как раньше, уже не будет. Сколько лет работать и в один миг остаться без ничего! Все осталось там…

Эвакуация в Тулуне: люди покидают дома, ночуют в машинах.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

-Вот у нас есть прицеп – будка, в ней пока и будем жить, - это уже другая семья, тоже лишившаяся крыши над головой . – Еще мы машину спасли и вот собаку. И все. А ведь мы строились, мы брали кредиты на эти дома! Для чего? Покупали технику, наживали все это. Для счастливой, обеспеченной жизни. И что теперь? Остались в том, что на нас было. И трое детей – тоже.

Горожан предупреждали, что большая вода на подходе и с часу на час будет на месте их домов. Эвакуация в Тулуне началась еще днем 28 июня. Но жители, хотя и бегали посмотреть, где остановился потоп, до последнего надеялись – до них, может, и не дойдет. Вот ведь не первый день топит, может, повезет…

Наводнение настигло их быстро, за считанные минуты двор был окружен водой со всех сторон. Под воду ушел огород, потом хозяйственные постройки. Утонули куры и поросята. Да и сами хозяева едва спаслись.

-Денег у нас всего две тысячи наличкой, остальное на картах, а банкоматы не работают, - женщина уже рыдает в голос. – В магазинах столпотворение, люди скупают все подряд, хлеба нет. Все боятся, что цены вырастут.

Это так и есть. В паре магазинов, которые еще открыты, огромные очереди и уже полупустые полки. Сейчас в городе можно увидеть людей, которые просто бродят по улицам со слезами на глазах. Они потеряли дом, они растеряны, им нечего есть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717415" frameborder="0"></iframe> Стихия в Тулуне: в городе перебои с торговлей.Николай ТЕКАЛОВ

Правительство пообещало, что оставшиеся в результате наводнения без пострадавшие на улице не останутся. Помогут им и финансами. А пока те, у кого нет знакомых, у которых можно заночевать в небольшом количестве домов на горе, отправляются на ночевку в местную школу…

Потов в Тулуне: местных жителей в буквальном смысле снимали с крыш домов, чтобы спасти.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Спасибо парням, что вместо нас остались на крыше

Здесь, в эвакопункте местной школы, мы встретились с семьей. Мать и дочь. У обеих проблемы со здоровьем, обе не ходят. Их сняли уже ночью с крыши их собственного дома.

-Мы сидели там, а вокруг темно, страшно, - рассказывает мать. –Звонили спасателям. Видим – мимо нас лодка идет, давай махать. Те к нам приплыли. А суденышко-то это на пятерых людей рассчитано. Ну что ж. Там были молодые, крепкие парни. Они нас на руках перенесли в лодку. А двое из них заняли наше место на крыше, хотя вода прибывала все сильнее. За ними должны были вернуться вторым рейсом. Спасибо им!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717388" frameborder="0"></iframe> Подробности о наводнении в Тулуне: рассказ пострадавшей.Николай ТЕКАЛОВ

Паводки в Иркутской области: людей временно разместили в школе.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Конечно, мы тут же выясняем, что и это семейство предупреждали об опасности и предлагали эвакуацию днем. Их, как не самых здоровых людей, занесли в особый список. Поэтому и послали волонтеров. Дальнейшую историю вы знаете. И вполне правильно догадываетесь – отказались. Решили – может, не грянет? Грянуло. Остались без всего. В эвакопункте их обогрели, помогли, накормили.

А сами волонтеры и спасатели из местных порой даже не знают, где их семьи. Сутками не видят родных. Рискуют жизнью, всю ночь бороздя на лодках ушедшие под воду улицы родного города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717412" frameborder="0"></iframe> Эвакуация в Иркутской области: спасая других, потерял дом.Николай ТЕКАЛОВ