2019-06-29T13:32:30+03:00
Происшествия

Видео потопа в Тулуне: десятки домов, смытых наводнением, прибило к мосту

Ситуация с наводнением в Тулуне продолжает оставаться тяжелой [видео, фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Видео потопа в Тулуне: десятки домов, смытых наводнением, прибило к мосту. Фото: соцсетиВидео потопа в Тулуне: десятки домов, смытых наводнением, прибило к мосту. Фото: соцсети
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Сотни фотографий и видеороликов приходят из затопленного Тулуна, который из-за наводнения почти полностью ушел под воду. Огороды с частными домами и центральные улицы с пятиэтажками уже давно превратились в реки. Но эти кадры, которые сняли жители Тулуна, вполне могут подойти для съемок фильма-катастрофы. Вид с местного моста автомобилистам теперь открывается не на речку, а на крыши полуразрушенных домов, которые смыло водой и по течению прибило прямо к мосту, где они все благополучно и встретились. При этом, на некоторых из них, каким-то образом уцелел шифер

- Вот такая обстановка в Тулуне, - емко комментирует происходящее автор ролика.

Наводнение в Иркутской области: в Тулуне к мосту прибило смытые наводнением дома.Видео: соцсети

Как хозяева этих домов будут искать свое жилище и свое имущество после того, как вода спадет, остается только догадываться. Тем временем, ситуация в затопленном Тулуне за последние сутки только ухудшилась. Треть города подтопило не только из-за подъема воды в реке Ия, но и из-за прорыва дамбы. В городе дежурит корреспондент ТиВиСи Николай Текалов. По его словам, то, что вода будет только пребывать, местные жители поняли еще накануне. Прогноз подтвердился. Те улицы, по которым еще 28 июня можно было ходить, днем 29 июня уже приходиться передвигаться на лодке.

Так выглядят улицы Тулуна. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Так выглядят улицы Тулуна.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Напомним, кроме Тулунского района паводок накрыл также Нижнеудинский, Тайшетский, и Чунский районы Иркутской области. Ситуацию с паводками под личный контроль взял министр МЧС России Евгений Зиничев, который уже прибыл в затопленные районы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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