Прогноз синоптиков неутешителен: уровень воды в реках Иркутской области продолжит повышаться

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-29T11:03:04+03:00

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Синоптики сообщают, что 30 июня в некоторых районах Иркутской области ожидаются грозы, порывы северо-западного ветра будут достигать 11-16 метров в секунду, в южных районах и в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.

Напомним, сейчас в зоне затопления несколько районов Приангарья. Особенно сложная обстановка в Тулунском районе, где бушует небывалая стихия. Сильный поток воды прорвал дамбу, из-за этого подтопило треть города.

- В ближайшие сутки уровень воды продолжит подниматься на реке Ия, в городе Тулуне он превысит отметку в 1400-1500 см, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. - На реке Уда у Нижнеудинска уровень воды составит 250-300 см, у села Широково – 930-980 см, у поселка Октябрьский – 580-650 см. На реке Бирюса у Бирюсинска – 420-480 см, у поселка Шиткино – 620-660 см. На реке Оке у населенного пункта Ухтуй уровень воды поднимется до отметок 490-550 см.

Спасатели обращаются к жителям городов и поселков, которые расположены в зоне затопления, заблаговременно узнать адреса пунктов временного размещения, зарядить телефоны и эвакуироваться. И ни в коем случае не предпринимать самостоятельных попыток вернуться в затопленное жилье.

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Об этом призывают жителей районов, пострадавших от подтопления

ИСТОЧНИК KP.RU