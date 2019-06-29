СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-29T12:04:42+03:00

Наводнение в Иркутской области: готовить пищу можно только через кипячение! Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Об этом призывают жителей районов, пострадавших от подтопления

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В Иркутске днем 29 июня работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. На повестке дня - наводнение в Иркутской области. Корреспондент «Комсомолки» находится на селекторном совещании и сообщает нам о решениях властей. Одно из последних наставлений гласит:

- В пострадавших от подтопления районах Иркутской области пищу готовить можно только путем кипячения!

Как подчеркнул председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов, кипятить желательно даже бутилированную воду. Напомним, что в затопленном водой Нижнеудинске не работает ни водопровод, ни канализация. Поэтому такие наставления не удивительны.

Продолжает ухудшаться ситуация и в Тулуне, предполагается, что уровень воды в реке Ия достигнет 1400-1500 см, при критической отметке — 700 см.

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ИСТОЧНИК KP.RU