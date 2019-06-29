Контроль за ценами на продукты усилят в пострадавших от наводнения районах Иркутской области
В районах Иркутской области, пострадавших от летних паводков, служба потребительского рынка Приангарье усилит контроль за ценами на продукты и питьевую воду. Соответствующее поручение дал первый заместитель губернатора Руслан Болотов.
- Есть факты увеличения стоимости продуктов питания и питьевой воды на территориях пострадавших от наводнения муниципалитетов, - рассказал он пресс-службе Правительства Иркутской области. - Это недопустимо. Надо совместно с правоохранительными органами разобраться и оперативно принять меры.
Также в подтопленных районах проведут проверку и уточнят запасы жизненно необходимых товаров, чтобы « определить дополнительную потребность в них».
Напомним, что на данный момент от наводнения в регионе пострадали 31 населенный пункт, тысячи домов оказались подтопленными, а то и вовсе смытыми потоками воды.
Читайте также:
Наводнение в Тулуне: люди отказываются от эвакуации, спасатели силой снимают их с крыш домов. Спасательные операции не прекращаются ни днем, ни ночью
Наводнение в Иркутской области: до тонущего Нижнеудинска можно добраться только по «Дороге жизни»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»