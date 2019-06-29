СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-29T10:58:19+03:00

Контроль за ценами на продукты усилят в пострадавших от наводнения районах Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В районах Иркутской области, пострадавших от летних паводков, служба потребительского рынка Приангарье усилит контроль за ценами на продукты и питьевую воду. Соответствующее поручение дал первый заместитель губернатора Руслан Болотов.

- Есть факты увеличения стоимости продуктов питания и питьевой воды на территориях пострадавших от наводнения муниципалитетов, - рассказал он пресс-службе Правительства Иркутской области. - Это недопустимо. Надо совместно с правоохранительными органами разобраться и оперативно принять меры.

Также в подтопленных районах проведут проверку и уточнят запасы жизненно необходимых товаров, чтобы « определить дополнительную потребность в них».

Напомним, что на данный момент от наводнения в регионе пострадали 31 населенный пункт, тысячи домов оказались подтопленными, а то и вовсе смытыми потоками воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU