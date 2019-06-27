Видео наводнения в Нижнеудинске: жилой дом "уплыл" в реку

Апокалипсис по-сибирски в Иркутской области, увы, продолжается. Населенные пункты затапливает с новой силой. В интернете появилось видео наводнения в Нижнеудинске, как рушится и уплывает целый жилой дом! Деревянную одноэтажку буквально сносит мощным потоком воды, сминая, как карточный домик. Мгновение - и над водой виднеется только крыша домика...

- Какое горе у людей! Там и гараж, и пристрой, - комментирует автор видео.

В соцсетях пишут, что в этом домике жила молодая пара с двумя детишками. Никакие вещи вынести они не успели, только чудом сами выбрались - остались невредимы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717130" frameborder="0"></iframe> Видео наводнения в Нижнеудинске 2019.Видео: предоставлено очевидцами.

"Ужас какой-то, людей жалко. Всё уничтожено, ни жилья, ни огорода, ничего не стало", За минуту лишиться всего, быта, дома", - сочувствуют пользователи интернета землякам. "Главное, чтоб без жертв, а остальное - дело наживное", "Мир не без добрых людей", - уверены другие.

К слову, в Иркутской области уже объявлен сбор денег для пострадавших от паводка. Реквизиты - здесь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717134" frameborder="0"></iframe> Наводнения в Нижнеудинске Иркутской области.

Обстановка, тем временем, становится все напряженнее. Вечером 27 июня в Нижнеудинске закрыли аэропорт из-за подтопления. Ограничили движение на федеральной трассе в городе. Топит Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский районы. Ввели режим ЧС на железной дороге в Тайшетском районе. В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации. По прогнозам, дождливая погода продержится до воскресенья. Ожидается, что вода в реках поднимется еще сильнее.

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