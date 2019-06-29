Наводнение в Тулуне: люди отказываются от эвакуации, спасатели силой снимают их с крыш домов
Бросить нажитое. Не каждый на такое способен, как оказалось, даже при угрозе жизни. Так, из-за наводнения в городе Тулун Иркутской области, многим жителям пришлось подниматься на крыши домов.
И даже будучи окруженными водой со всех сторон, они отказываются от эвакуации. Это при том, что уровень в реке Ия поднимается с каждым часом.
- Спасателям приходится силой снимать людей с крыш, - рассказали спасатели. - Эвакуация продолжается круглосуточно.
По данным администрации Тулуна, уровень в реке Ия за ночь поднялся еще на 172 см, почти 500 человек утром 29 июня размещены в пунктах временного пребывания.
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ИСТОЧНИК KP.RU