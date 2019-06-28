Подробности гибели двух человек при наводнении в Иркутской области: людей унесло течением после опрокидывания лодки

Следственный комитет подключился к выяснению причин трагедии, которая, вечером, 27 июня произошла в деревне Евдокимова Тулунского района из-за пришедшего паводка. Напомним, по сообщению правительства Иркутской области, там, при эвакуации из затопленного района, погибло два человека. Как сообщал заместитель мэра по социальным вопросам Тулунского района Владимир Карпенко, около 19 часов они отказалась покидать свое жилище во время подомового обхода местных жителей, а через несколько часов трагически погибли попытавшись самостоятельно покинуть затопленный участок. Следователям удалось выяснить некоторые подробности случившегося.

- При самостоятельной эвакуации из затопленных домов шесть человек переправлялись по реке на лодке, однако в какой-то момент она перевернулась, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – 8-летний мальчик и 86-летний мужчина выбраться из воды не смогли. По словам очевидцев их унесло течением. Пропавших до сих пор не нашли.

Родителям мальчика чудом удалось спастись. Сейчас следователи опрашивают выживших и очевидцев и проверяют работу должностных лиц, ответственных за эвакуацию.

Вода уже подбирается к пятиэтажкам. Фото: группа "Подслушано Тулун"

Корреспондентам «Комсомольской правды» в Иркутске, которые отправились в зону паводков, удалось поговорить с жительницей Тулуна Екатериной, которая рассказала, что вода прибывает в город.

- Затоплено уже два района города, - рассказывает Екатерина. – Деревня Казакова также подтоплена. Люди очень переживают за свои дома. Говорят, еще мост в Тулуне могут перекрыть.

Напомним, по состоянию на 28 июня,в 20 населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского районов в результате наводнения подтоплено уже 2392 жилых дома и 2521 приусадебный участок. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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