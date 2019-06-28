2019-06-28T11:57:45+03:00
Происшествия

Жителям подтопленных районов Иркутской области собрали более трех тонн гуманитарной помощи

Пострадавшим от наводнения собрали продукты и питьевую воду
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Жителям подтопленных районов Иркутской области собрали более трех тонн гуманитарной помощи. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.Жителям подтопленных районов Иркутской области собрали более трех тонн гуманитарной помощи. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
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Неравнодушные жители Иркутской области собрали более трех тонн гуманитарной помощи землякам из подтопленных районов. Такой объем всего за один день собрали в пункте приема, который открылся, 27 июня, в Комплексном центре социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов.

- Его сотрудники оперативно провели работу с предпринимателями города, также откликнулись о призыве о помощи местные жители, - сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. - Первую партию отправили в такие населенные пункты как Рождественка, Соляная, Сереброво, Талое. Люди получили продукты: мясную тушенку, рыбные консервы, макаронные изделия, питьевую воду, чай, молоко, молоко сгущенное, сахар, а также предметы первой необходимости и другое.

В пятницу, 28 июня продукты направили в Заречное, Троицк и Енисейку. Готовится выезд к деревне Бирюса. Машины доставляют грузы до воды, затем на моторных лодках их перевозят к затопленным домам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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