Жителям подтопленных районов Иркутской области собрали более трех тонн гуманитарной помощи
Неравнодушные жители Иркутской области собрали более трех тонн гуманитарной помощи землякам из подтопленных районов. Такой объем всего за один день собрали в пункте приема, который открылся, 27 июня, в Комплексном центре социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов.
- Его сотрудники оперативно провели работу с предпринимателями города, также откликнулись о призыве о помощи местные жители, - сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. - Первую партию отправили в такие населенные пункты как Рождественка, Соляная, Сереброво, Талое. Люди получили продукты: мясную тушенку, рыбные консервы, макаронные изделия, питьевую воду, чай, молоко, молоко сгущенное, сахар, а также предметы первой необходимости и другое.
В пятницу, 28 июня продукты направили в Заречное, Троицк и Енисейку. Готовится выезд к деревне Бирюса. Машины доставляют грузы до воды, затем на моторных лодках их перевозят к затопленным домам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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