2019-06-28T08:58:47+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: полпред Президента Сергей Меняйло попросил военных помочь эвакуировать жителей подтопленных районов

Сергей Меняйло направил телеграмму командующему войсками Центрального военного округа
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Наводнения в Иркутской области: полпред Президента Сергей Меняйло попросил военных помочь эвакуировать жителей подтопленных районовНаводнения в Иркутской области: полпред Президента Сергей Меняйло попросил военных помочь эвакуировать жителей подтопленных районовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Эвакуировать жителей Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского района Иркутской области, которые оказались в зоне паводков, помогут военные. Телеграмму с такой просьбой командующему войсками Центрального военного округа направил полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

- В зоне затопления из-за обильных дождей и подъема уровня в реках в зоне подтопления оказалось более 2 тысяч жилых домов с населением около 6 тысяч человек, - сообщается на официальном сайте полпреда Президента России в Сибирском федеральном округе. – Эвакуация населения уже проводится, но для этого необходимо привлечь большое количество людей.

Напомним, по данным на утро, 28 июня МЧС, в 20 населённых пунктах трёх муниципальных районов с населением 5955 человек, в том числе 1463 ребенка, подтоплено уже 2392 жилых дома и 2521 приусадебный участок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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