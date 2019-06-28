2019-06-28T06:35:42+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: под водой оказались более 2 тысяч домов, эвакуировано более 800 человек

В Иркутской области из-за наводнения в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунской районеах введен режим ЧС [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Наводнение в Иркутской области: под водой оказались более 2 тысяч домов, эвакуировано более 800 человек. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Наводнение в Иркутской области: под водой оказались более 2 тысяч домов, эвакуировано более 800 человек. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Продолжается борьба с наводнениями в Иркутской области. Большая вода пришла сразу в 20 населенных пунктов Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунскогого районов. Из-за сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реках, по состоянию на утро, 28 июня, подтоплено уже 2392(!) жилых дома и 2521 приусадебных участков. Для сравнения, еще сутки назад в воде были 700 домов.

Но и это еще не все. Паводками повреждено 13 автомобильных мостов (два из них на федеральной трассе) и подтоплено 16 участков дорог местного значения. Спасатели работают в пострадавших районах круглосуточно. Главная задача сейчас – помочь людям выбраться из зоны подтопления.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Эвакуировали уже 842 человека, в их числе 181 ребенок - сообщили свежие данные в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Их перевезли в 17 пунктов временного размещения, которые в общей сложности вмещают 6,5 тысяч человек. Убедительно просим жителей не отказываться от эвакуации при прибытии за ними спасателей».

В населенный пункт Алыгджер, в Нижнеудинск на помощь иркутяким спасателяи на вертолете Ми-8 прибыли коллеги из Красноярска. В МЧС предупреждают, что с 28 по 30 июня из-за сильных, очень сильных дождей паводки не уйдут из Приангарья, уровень воды наоборот резко повысится. В регионе продолжает действовать режим ЧС.

КСТАТИ

Открыт счет для сбора помощи пострадавшим

Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области открыт счет для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка. Посмотреть реквизиты можно здесь

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ИСТОЧНИК KP.RU

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