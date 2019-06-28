2019-06-28T11:22:23+03:00
Происшествия

Два человека погибли при наводнении в Иркутской области

В Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском районах большая вода подтопила уже 2392 жилых дома [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Два человека погибли при наводнении в поселке Иркутской областиДва человека погибли при наводнении в поселке Иркутской области
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Первые жертвы наводнения в Иркутской области. В деревне Евдокимова Тулунского района во время сильных паводков погибли два человека. Вечером, 27 июня, они отказалась покидать свое жилище во время подомового обхода местных жителей.

- Паводок начался около 23 часов, - рассказал заместитель мэра по социальным вопросам Тулунского района Владимир Карпенко. - Семья решила попытаться самостоятельно эвакуироваться со своим соседом, у которого была лодка. Скорее всего, они не знали, что в это время в деревню уже направился отряд спасателей и погибли при несчастном случае.

Масштабы бедствия. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Масштабы бедствия. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, в 20 населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского районов большая вода подтопила уже 2392 жилых дома и 2521 приусадебный участок. На экстренном совещании, заместитель губернатора Иркутской области – председатель КЧС Руслан Болотов дал поручение привлечь все возможные каналы связи с населением: от смс-оповещения до применения громкоговорителей.

- Система патрулирования, которую ведут в Нижнеудинске спасатели, полицейские и пожарные, показала эффективность, - отметил Руслан Болотов. – Нужно постоянно доводить до людей информацию когда к ним прибудут спасатели.

В районах, где сейчас существует угроза паводка, продолжатся подомовые обходы населения. По словам властей, сил и средств на сегодняшний день в Приангарье достаточно. У МЧС находятся в резерве спасатели и вертолет, еще один вертолет есть в резерве правительства Приангарья. Остальная техника и спасатели работают круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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