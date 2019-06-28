2019-06-28T08:11:55+03:00
Происшествия

В Тайшетском районе из-за наводнения эвакуируют жителей поселка Бирюса

Эвакуация началась ранним утром, 28 июня
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
В Тайшетском районе из-за наводнения эвакуируют жителей поселка Бирюса. Фото: группа "Подслушано Тайшет"В Тайшетском районе из-за наводнения эвакуируют жителей поселка Бирюса. Фото: группа "Подслушано Тайшет"
Изменить размер текста:

Жители поселка Бирюса Тайшетского района в срочном порядке начали покидать свои дома из-за наводнения. Ранним утром, 28 июня из-за паводков началась их массовая эвакуация. По предварительной информации всех разместят в здании тайшетской школы.

- Вода действительно пришла в Бирюсу, - рассказали «КП-Иркутск» в тайшетском пункте приема гуманитарной помощи. – Например, на некоторых улицах дома подтоплены под окна.

Напомним, из-за резкого подъема воды в реках большая вода пришла сразу в 20 населенных пунктов Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунскогого районов. Подтоплено уже 2392 жилых дома и 2521 приусадебных участков. Повреждено 13 автомобильных мостов. Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, из этих районов эвакуировали уже 842 человека, в их числе 181 ребенок

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трасса перекрыта из-за наводнения в Иркутской области: полицейские призывают водителей отложить поездки через Нижнеудинск (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Нижнеудинске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за ураганного ветра в Братске повалило деревья
В АО «Ангарскцемент» состоялся турнир по кроссфиту
Трасса перекрыта из-за наводнения в Иркутской области: полицейские призывают водителей отложить поездки через Нижнеудинск
Руслан Болотов: Главное – не допустить гибели людей
Без крыши над головой: разлившиеся реки подтопили уже 2392 дома в Иркутской области
Из-за паводков ввели режим ЧС на железной дороге в Тайшетском районе Иркутской области
Чемпионат Европы по универсальному бою: иркутяне завоевали три медали
В районе Нижнеудинска для всех видов транспорта закрыта федеральная трасса «Сибирь»
Выставка пионов откроется 3 июля в Иркутске
Погиб Владимир Харитонов, иркутский фотохудожник
День молодежи в Иркутске отметят 29 июня
Уровень воды в реках Кирей и Ия в Иркутской области превысил критическую отметку
Этнокультурный фестиваль "Мы разные. Мы вместе!" состоится в поселке Залари
Грузовик столкнулся со Шкодой в Нижнеудинском районе: погиб водитель легковушки
Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли в результате ДТП в Слюдянском районе
Пожарные вытащили 56 человек из горящего здания на улице Култукская в Иркутске
Колесо обозрения в Ангарске откроют 5 июля
Правительство Бурятии выплатит семьям пилотов, погибших в авиакатастрофе АН-24 по 500 тысяч рублей
Сергей Сокол: питание в школах для детей-инвалидов должно быть бесплатным
Из-за паводков в Нижнеудинском районе грузовикам запретили проезжать по федеральной трассе "Сибирь"
Авиакатастрофа АН-24 в Бурятии: здоровью пострадавших ничего не угрожает
29 июня «Комсомолка» приглашает читателей на День молодежи
Сергей Сокол: начат сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения
Житель поселка Улькан перевел на счет мошенников 1,5 миллиона рублей
Уголовное дело об авиакатастрофе АН-24 в Бурятии передано в центральный аппарат Следственного комитета