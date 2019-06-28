В Тайшетском районе из-за наводнения эвакуируют жителей поселка Бирюса

СЕГОДНЯ 08:11 2019-06-28T08:11:55+03:00

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Жители поселка Бирюса Тайшетского района в срочном порядке начали покидать свои дома из-за наводнения. Ранним утром, 28 июня из-за паводков началась их массовая эвакуация. По предварительной информации всех разместят в здании тайшетской школы.

- Вода действительно пришла в Бирюсу, - рассказали «КП-Иркутск» в тайшетском пункте приема гуманитарной помощи. – Например, на некоторых улицах дома подтоплены под окна.

Напомним, из-за резкого подъема воды в реках большая вода пришла сразу в 20 населенных пунктов Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунскогого районов. Подтоплено уже 2392 жилых дома и 2521 приусадебных участков. Повреждено 13 автомобильных мостов. Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, из этих районов эвакуировали уже 842 человека, в их числе 181 ребенок

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ИСТОЧНИК KP.RU