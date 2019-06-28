2019-06-28T07:11:54+03:00
Происшествия

Трасса перекрыта из-за наводнения в Иркутской области: полицейские призывают водителей отложить поездки через Нижнеудинск

Как объехать затопленный участок
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Трасса перекрыта из-за наводнения в Иркутской области: полицейские призывают водителей отложить поездки через Нижнеудинск. Фото: группа "Подслушано Нижнеудинск"Трасса перекрыта из-за наводнения в Иркутской области: полицейские призывают водителей отложить поездки через Нижнеудинск. Фото: группа "Подслушано Нижнеудинск"
Изменить размер текста:

Внимание, автомобилисты! В связи с закрытием участка трассы «Сибирь» в Нижнеудинском районе из-за наводнения, инспекторы ГИБДД советуют водителям по возможности отложить поездки через Нижнеудинск. Движение там сейчас закрыто не только для грузовиков, но и для легковых автомобилей.

- Это связано с подъемом воды в р. Уда и пр. Застрянка на участке км 1370+000 – км 1371+000 трассы «Сибирь», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Ограничение действует до особого распоряжения.Пока на затопленном участке продолжают дежурить экипажи ГИБДД.

А теперь о том, как объехать этот участок. Сделать это можно по маршруту: ТайшетЛесогорск – Чунский с выходом на автомобильную дорогу А-331 «Вилюй» – Братский район – Тулун.

Напомним, борьба с наводнениями в Иркутской области продолжается. Из-за дождей большая вода пришла в 20 населенных пунктов Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунскогого районов. Подтоплено уже более 2 тысяч жилых домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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